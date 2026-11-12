버려질 뻔한 나무에 새 생명을… 도봉구의 맞춤형 가구 선물

피해목·고사목 폐기 대신 재활용

식탁·책상 등 맞춤형 가구 지원

이미지 확대 초안산목재문화체험장에서 목공지도사가 의자를 만들고 있다.

도봉구 제공

세줄 요약 피해목·고사목 재활용한 맞춤형 가구 지원

저소득층 28가구에 식탁·책상 등 전달

자원 순환·탄소 저감과 주거 개선 병행

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 도봉구는 저소득층 28가구를 대상으로 재해 피해목 및 고사목을 활용한 맞춤형 생활 가구를 지원했다고 12일 밝혔다.구는 태풍·폭우 등 자연재해로 발생한 피해목과 고사목을 폐기하는 대신 재활용해 생활 가구로 재탄생시키는 사업을 운영하고 있다. 자원 순환과 탄소 저감에 기여하고, 저소득층 주거 환경 개선에도 도움을 줄 수 있다.가구 제작은 구 목재문화체험장에 소속된 전문 인력인 목공지도사가 지원 대상 가구를 방문해 필요한 가구의 종류와 크기를 확인하는 맞춤형 방식으로 이루어진다.구는 14개 동 주민센터의 추천을 받아 동별 2가구씩 총 28가구를 지원 대상으로 선정해 식탁, 책상, 서랍장, 수납장 등 생활 필수 가구류를 지원했다.김동욱 구청장은 “피해목과 고사목이 새로운 목재 가구로 재탄생해 저소득층 가구에 꼭 필요한 생활 가구로 활용될 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 목재 재활용을 통한 취약계층 지원 사업을 지속 추진하여 약자와의 동행 가치를 실현해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자