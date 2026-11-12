부산중수청, ‘선거법 수사 정보 유출’ 울산 중구선관위 압수수색

세줄 요약 선거법 수사 정보 유출 정황 포착

울산 중구선관위 사무실 압수수색

내부 자료·하드디스크·휴대전화 확보

이미지 확대 부산중수청

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부산지방중대범죄수사청(부산중수청)이 공직선거법 위반 수사 정보가 피의자 측에 유출된 정황을 포착하고 울산 중구선거관리위원회를 압수수색했다.부산중수청은 12일 오전 9시부터 울산 중구선관위 사무실 등에 수사관 10여명을 보내 압수수색을 벌이고 있다.수사팀은 올해 치러진 6·3 지방선거 당시 발생한 공직선거법 위반 사건과 관련해 선관위 내부 조사 자료와 컴퓨터 하드디스크, 관련자 휴대전화 등을 집중적으로 확보하고 있는 것으로 알려졌다.수사 당국은 선관위 소속 일부 직원이 선거법 위반 혐의로 조사를 받고 있던 피의자 측에 내부 수사 진행 상황 등 민감한 정보를 은밀히 공유한 정황을 잡고 내사를 벌여온 것으로 전해졌다.이와 관련해 부산중수청 관계자는 “현재 압수수색을 진행하고 있는 것은 맞다”면서도 “구체적인 혐의 내용이나 유출 대상 등에 대해서는 수사가 진행 중이므로 밝힐 수 없다”고 말했다.부산중수청은 이날 확보한 압수물 분석이 끝나는 대로 선관위 직원들을 차례로 소환해 유출 경위 등을 집중적으로 수사할 방침이다.울산 조원일 기자