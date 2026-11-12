망우동 옛 터미널에 124가구 주택…선사현대 리모델링으로 268가구 늘어난다[헌집줄게 새집다오]

세줄 요약 망우동 옛 터미널 부지, 124가구 상생주택 조성

선사현대아파트 리모델링, 268가구 추가 공급

가산동 G밸리 복합시설, 업무·주거·녹지 확충

도시는 시간의 흐름 속에 ‘얼굴’을 바꿔갑니다. 낡고 불편한 주거 여건을 개량하고 도시 환경을 개선하기 위한 재건축·재개발 등 정비사업이 이 순간에도 곳곳에서 진행 중입니다. 매달 첫째, 셋째주 수요일에 열리는 서울시 도시계획위원회 결과를 중심으로 생생한 정비사업 정보를 ‘헌집 줄게, 새집 다오’에서 전해드립니다.

이미지 확대 서울 중랑구 망우동 360-1번지 옛 여객자동차터미널 부지에 들어설 124가구 규모 공동주택 조감도.

서울시 제공

이미지 확대 서울 강동구 암사동 선사현대아파트 리모델링사업 대상지 위치도.

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이미지 확대 서울 금천구 가산동 319-7번지 일대에 들어설 G밸리 특별계획구역5 복합시설 조감도.

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서울 중랑구 망우동 옛 여객자동차터미널 부지에 124가구 규모의 공동주택이 들어선다. 강동구 암사동 선사현대아파트는 리모델링을 통해 268가구가 늘어나고, 금천구 가산디지털단지에는 업무·주거·녹지공간을 갖춘 복합시설이 조성된다.서울시는 지난 10일 제20차 건축위원회를 열고 ‘망우동 360-1 상생주택 건립사업’과 ‘선사현대아파트 리모델링사업’, ‘가산동 G밸리 특별계획구역5 개발사업’, ‘신속통합기획 후보지 건축허가제한 지정’ 등 4개 안건을 심의·의결했다고 12일 밝혔다.중랑구 망우동 360-1번지 옛 여객자동차터미널 부지에는 지하 3층~지상 25층, 2개 동, 총 124가구 규모의 공동주택이 들어선다. 이 가운데 24가구는 신혼부부를 위한 ‘미리내 집’ 등 장기전세주택으로 공급된다. 근린생활시설과 공공지원시설도 함께 조성된다.상생주택은 활용도가 낮은 민간 부지에 장기전세주택 등을 공급하는 사업이다. 대상지는 2012년 6월부터 2023년 1월까지 중랑구와의 무상사용 협약에 따라 주차장으로 활용됐으나 협약 종료 후 폐쇄됐다. 서울시는 이 부지를 주거공간으로 전환해 2030년 준공을 목표로 사업을 추진한다.강동구 암사동 선사현대아파트는 기존 2938가구에서 3206가구로 268가구 늘어난다. 증가하는 268가구는 일반분양할 계획이다. 2000년 준공된 이 아파트는 기존 건축물의 골조를 유지하면서 수직·수평 증축을 적용해 최고 35층 규모로 리모델링된다.단지에서 암사나들목을 거쳐 한강공원으로 이어지는 ‘한강 가는 길’도 정비한다. 인근 공원을 재정비하고 개방형 담장과 보행공간을 조성해 단지 주민과 인근 주민이 암사생태공원과 광나루한강공원 등 주변 녹지공간을 편리하게 이용할 수 있도록 할 계획이다.단지 안에는 청소년 독서실과 키즈도서관, 시니어라이프센터, 암사가족라운지, 주민카페 등 지역공유시설이 들어선다. 이들 시설은 입주민뿐 아니라 지역주민도 이용할 수 있도록 조성한다. 물놀이터 1곳과 일반놀이터 2곳도 지역주민에게 개방한다.금천구 가산동 319-7번지 일대 1만 5021㎡ 부지에는 지하 5층~지상 24층, 총 4개 동 규모의 복합시설이 조성된다. 업무시설과 오피스텔, 근린생활시설, 공공시설 등을 갖춰 가산디지털단지에 부족했던 생활편의시설과 휴게공간을 확충한다.특히 전체 부지의 약 22.8%를 시민이 자유롭게 이용할 수 있는 공개공지로 조성한다. 광장과 녹지·휴게공간을 마련하고 금천구의 ‘G밸리 가든팩토리 조성사업’과 연계해 주변 녹지와 보행공간을 연결할 계획이다.오피스텔 3개 동에는 G밸리 근로자를 위한 소형 주거공간과 신혼부부·2인 가구 등을 고려한 전용면적 42㎡·59㎡형 등 다양한 크기의 주거공간이 들어선다.입주민을 위한 주민공동시설도 약 4380㎡ 규모로 마련한다. 식당과 피트니스센터, 작은도서관, 북카페, 스터디카페, 게스트하우스 등을 배치해 생활 편의를 높일 계획이다.이와 함께 약 1만 3290㎡ 규모의 공공기여시설도 조성한다. 서울시는 G밸리 입주기업이 교류하고 업무에 활용할 수 있는 전시장과 회의시설, 지역주민을 위한 활력충전센터 등을 마련하는 방안을 검토하고 있다.명노준 서울시 주택실장은 “활용도가 낮았던 부지에 새로운 주택을 공급하고, 기존 아파트 리모델링으로 주택 수를 늘리는 동시에 지역주민이 이용할 수 있는 생활·보행공간도 확충할 계획”이라며 “주택공급과 지역에 필요한 생활공간 조성이 원활히 추진될 수 있도록 후속 절차를 적극 지원하겠다”고 말했다.이범수 기자