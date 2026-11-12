식사 배달로 안부 확인하기…‘동대문 돌봄SOS’ 하반기 모니터링

9~17일 협약기관·동주민센터 점검

5~10월 제공한 5개 돌봄서비스 대상

이미지 확대 구청 협약 기관 직원이 ‘돌봄SOS 서비스’로 제공하는 도시락을 제작 중이다.

세줄 요약 하반기 돌봄SOS 모니터링 실시, 운영 실태 점검

식사 배달 안전·위생 관리 현장 정착 여부 확인

협약 기관·동주민센터 대상 개선 사항 반영

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서울 동대문구는 2026년 하반기 ‘돌봄SOS 서비스 모니터링’을 실시한다고 12일 밝혔다.긴급하게 돌봄이 필요한 구민에게 보다 안전하고 질 높은 돌봄 서비스를 제공하기 위해서다. 지난 5월부터 10월까지 제공된 돌봄 서비스를 대상으로 하며 9~17일 진행한다.돌봄SOS는 갑작스러운 질병이나 사고 등으로 일시적이고 긴급한 돌봄이 필요한 구민에게 ▲일시재가(방문 지원) ▲단기시설 ▲동행 지원 ▲주거 편의 ▲식사 배달 등 5대 돌봄 서비스를 제공하는 사업이다.구는 2022년부터 매년 상·하반기 정기적인 모니터링을 실시하며 서비스 제공 기관의 운영 실태와 서비스 품질을 점검하고 동 주민센터 돌봄 매니저의 업무 수행 현황을 확인해왔다.올해 상반기에는 식사 배달 서비스 이용자의 안전과 식사 위생 관리를 강화하는 데 중점을 뒀다. 하반기 모니터링은 상반기에 강화한 운영 원칙의 현장 정착 여부를 확인한다. 또 5대 돌봄 서비스 전반의 운영 및 제공 실태를 점검하여 서비스 품질을 높이는 데 중점을 두고자 한다.이를 위해 협약 기관과 동 주민센터를 대상으로 각 서비스의 특성을 고려해 점검하고 미흡한 사항과 개선이 필요한 부분을 살펴볼 예정이다. 점검 결과는 향후 사업 운영에 반영한다.최동민 구청장은 “정기적인 모니터링을 통해 현장의 목소리를 반영하고 서비스 제공 과정에서 발생할 수 있는 문제점을 지속적으로 개선해 구민이 안심하고 이용할 수 있는 돌봄SOS를 만들어 나가겠다”고 말했다.유규상 기자