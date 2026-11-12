선정환 서울시의원 “학교 급식실 공기정화장치 설치해야”

세줄 요약 급식실 조리흄 저감용 공기정화장치 시범 설치 제안

환기시설 개선사업 완료율 17.5%로 지연 상황 지적

급식실 공기정화설비 의무화와 가이드라인 필요성 강조

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선정환 서울시의회 의원(사진·더불어민주당, 종로구 제2선거구)은 11일 서울교육청 행정사무감사에서 “학교 급식실의 조리실 내 조리흄(음식을 조리할 때 발생하는 미세먼지)을 없애기 위한 공기정화장치를 시범 설치할 필요가 있다”고 제안했다.현재 서울형 급식실 환기시설 개선사업이 2027년까지 1002개교를 목표로 하고 있지만 현재 완료된 곳은 17.5%인 175개교에 불과하다. 선 의원은 “남은 827개교 조리 종사자들은 공사 순서가 올 때까지 무엇으로 보호받고 있느냐”고 지적했다.선 의원은 노후 급식실은 층고가 낮아 덕트를 키우면 조리대에서 천장까지 2.2m 기준을 맞출 수 없고, 배기를 키우면 급기가 부족해 배기가 제대로 되지 않으며, 급기를 키우면 소음이 커진다는 점을 지적하며 대안 마련의 필요성을 강조했다.현재 학교보건법에 따라 모든 교실에는 공기정화설비 설치가 의무화돼 있지만, 조리흄이 매일 발생하는 급식실에는 그런 의무가 없다.국립창원대가 2023년 9~12월 경상남도 지역 초·중·고 10개교를 대상으로 수행한 연구에 따르면 환기개선 사업을 마친 학교에서도 대부분의 시료에서 포름알데히드가 검출된 것으로 조사됐다.선 의원은 “공기정화장치를 도입할 때는 저감 대상 물질별 성능, 추가 소음, 오존 등 부산물, 전기·화재 안전, 위생·세척, 유지비를 종합적으로 관리해야 한다”며 “장치의 흡입·토출 기류가 후드 포집과 조리실 구역 간 기류에 미치는 영향까지 확인해 서울형 가이드라인에 반영해야 한다”고 강조했다.박재홍 기자