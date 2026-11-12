경기도청 출신 업체에 교통용역 6년째 수의계약

버스·택시 평가 9건…대표 심의 참여도 논란
12일 경기도의회 김해련 의원에 따르면 N사는 2021년부터 올해까지 6년 연속 시내버스 평가용역을 맡았다. 택시 평가도 2023년과 2025~2026년 수행해 두 분야에서 모두 9건을 수주했다.
이 업체는 교통약자 이동 지원계획과 교통안전 기본계획 등 다른 용역도 수행했다. 김모 대표는 2007~2018년, 이모 전무는 2021년까지 도청에서 근무했다.
경기도는 유찰을 이유로 이 업체와 수의계약을 체결해 왔다. 유찰이 반복된 만큼 예산이나 입찰 조건을 조정해 경쟁을 유도했어야 한다는 지적이 나왔다.
김 대표는 지난해 4월 경기도 교통영향평가 심의위원으로도 위촉됐다. N사가 남양주 왕숙2지구 교통영향평가 용역을 맡은 상황에서 김 대표가 인접한 왕숙1지구 심의에 참여했는지, 이해충돌 소지가 있는지도 확인 대상으로 지목됐다. 버스·택시 평가 결과는 운수업체의 지원금과 인센티브 지급 기준으로 쓰인다.
김 의원은 “반복 수의계약 경위와 심의위원의 이해충돌 여부를 철저히 확인하고, 업체 선정의 공정성과 평가의 객관성을 확보해야 한다”고 말했다.
한상봉 기자
세줄 요약
- 전직 도청 공무원 대표 업체에 용역 집중 수주
- 버스·택시 평가용역 6년 연속 수의계약 논란
- 심의위원 위촉과 이해충돌 가능성 지적
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
N사가 경기도로부터 수의계약을 받게 된 이유는?