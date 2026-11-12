“대학이 살아야 지역이 발전”····국립순천대, 제3회 발전후원인의 밤 개최

후원인·지역 인사 300여명 참석

의과대학 설립 계기로 대학과 지역의 새로운 도약 다짐

이미지 확대 국립순천대학교가 순천에코그라드호텔 3층 그랜드볼룸홀에서 ‘제3회 국립순천대학교 발전후원인의 밤’을 개최했다.

이미지 확대 강문식(파루 대표이사) 제3기 발전후원회 위원장이 인사말을 하고 있다.

이미지 확대 왼쪽부터 박성현 광양시장, 손훈모 시장, 강문식(파루 대표이사) 제3기 발전후원회 위원장, 이병운 총장, 김문수 국회의원.

이미지 확대 이병운 국립순천대 총장이 인사말을 하고 있다.

이미지 확대 순천에코그라드호텔 3층 그랜드볼룸홀에서 열린 ‘제3회 국립순천대학교 발전후원인의 밤’ 행사 모습.

세줄 요약 발전후원인의 밤 개최, 후원자 감사 표명

의과대학 설립 비전 공유, 지역 미래 논의

3년간 26억원 모금, 재정 기반 마련

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국립순천대학교가 지난 11일 순천에코그라드호텔 3층 그랜드볼룸홀에서 ‘제3회 국립순천대학교 발전후원인의 밤’을 개최했다. 이번 행사는 대학 발전을 위해 헌신해 온 후원인들에게 감사를 전하고, 국립 의과대학 설립 등 대학과 지역사회가 함께 만들어 갈 미래 비전을 공유하기 위해 마련됐다.행사에서는 지난 4년간 발전후원회를 이끌며 대학 사랑을 실천해 온 강문식(㈜파루 대표이사) 제3기 발전후원회 위원장과 위원들의 헌신에 대한 감사가 이어졌다. 강 위원장의 리더십 아래 제3기 발전후원회는 지난 3년간 총 26억원의 기부금을 모금하며 대학 발전에 실질적인 재정적 토대를 마련했다.이날 행사에는 강문식 발전후원회 위원장과 이병훈 순천대 총장, 이동희 대외협력부총장 등 학교 관계자를 비롯해 손훈모 순천시장, 박성현 광양시장, 김문수·권향엽 국회의원, 통합시의원과 시의원, 후원자 등 300여명이 참석했다.강문식 위원장은 “지난 4년간 발전후원회 활동을 하면서 대학이 성장하는 일이 곧 우리 지역의 미래를 키우는 일이라는 점을 깊이 느꼈다”며 “지역에서 기업을 운영하고 살아가는 한 사람으로서, 우리 지역의 젊은 인재들이 더 많은 기회를 얻고 고향에서도 꿈을 키우며 살아갈 수 있기를 바란다”고 말했다.이어 “의과대학과 대학병원 설립이 지역의 오랜 염원을 넘어 실질적인 결실로 이어질 수 있도록, 다음 세대가 더 나은 환경에서 살아갈 수 있는 미래를 만드는 데 앞으로도 힘을 보태겠다”고 밝혔다. 그는 “고 황의빈 사장님, 김효수 회장님 두 분 선배님의 뜻을 이어받아 대학과 지역의 발전을 위해 더욱 노력하겠다”고 강조했다.이병훈 총장은 “총장에게는 임기가 있지만 지역 발전에는 임기가 없다”며 “의과대학의 주춧돌을 바르게 세우는 데 힘을 쏟겠다”고 말했다. 또 “지난 4년간 대학 발전을 위해 헌신해 주신 강문식 제3기 발전후원회 위원장님을 비롯한 모든 후원인 여러분은 대학의 든든한 동반자다”고 감사를 표했다.손훈모 시장은 “40여년 가까운 세월 동안 대학 동문과 시민 등 모든 사람이 힘을 합쳐 이뤄낸 결과다”며 “의과대학 부지와 예산 등 아직 해결할 일이 많은 만큼, 순천시가 최선을 다해 지원하겠다”고 약속했다.박성현 광양시장은 “조선업이 무너진 스웨덴 말뫼에 대학이 세워지고, 지금 말뫼는 바이오, IT, 게임·디지털 미디어 같은 새로운 산업과 젊은 인재가 모이는 도시가 됐다”며 “지역을 살리는 두 축은 대학과 기업이다”고 대학의 중요성을 설명했다.김문수·권향엽 국회의원도 축하와 함께 “국가 예산을 충분히 반영하도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.순천대는 의과대학 설립을 계기로 지역에 필요한 의료인력을 양성하고, 교육·연구·진료가 연계되는 의료 생태계를 조성할 계획이다. 이를 통해 전남 동부권의 필수의료 기반을 강화하는 한편 의료·바이오·보건 분야의 연구 활성화와 전문인력 양성 등 지역의 새로운 성장 동력을 마련해 나갈 방침이다.순천 최종필 기자