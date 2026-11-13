광주시 통합돌봄과 신설…16개 읍면동에 전담 인력

의료·요양·생활지원 연계…보건소 건강돌봄팀도 설치

이미지 확대 경기도 광주시청사 전경

세줄 요약 통합돌봄과 신설, 16개 읍면동 전담 인력 배치

보건소 건강돌봄팀 신설, 의료·보건 지원 강화

대상자 발굴부터 연계·사후관리까지 체계 구축

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 광주시가 의료·요양·생활지원이 필요한 시민이 살던 곳에서 돌봄을 받을 수 있도록 전담 부서와 현장 인력을 확충한다.시는 조직개편을 통해 통합돌봄과를 신설하고 16개 읍면동에 전담 인력을 배치한다고 13일 밝혔다. 보건소에도 건강돌봄팀을 새로 둬 의료·보건 분야 지원을 강화한다.통합돌봄과는 돌봄 정책과 사업을 총괄하고 의료기관·장기요양기관·복지기관 등의 서비스를 연결하는 역할을 맡는다. 읍면동 전담 인력은 도움이 필요한 주민을 찾아 건강 상태와 생활 여건을 살피고, 상담과 조사 결과에 따라 필요한 서비스를 연계한다. 지원 이후에도 돌봄이 제대로 이뤄지는지 확인한다.이번 조직개편은 기존 통합돌봄 사업의 실행력을 높이기 위한 조치다. 시는 앞서 올해 1월 전담팀과 통합지원협의체를 구성하고, 2월에는 관련 조례안의 시의회 의결로 제도적 기반을 마련했다.현재는 일상생활 유지가 어렵고 의료·요양 등 복합적인 지원이 필요한 65세 이상 노인과 65세 미만 중증 지체·뇌병변 장애인을 대상으로 통합돌봄 사업을 운영하고 있다. 참조은병원·더플러스병원과 연계해 퇴원 후에도 의료와 돌봄이 필요한 환자의 가정 복귀를 지원하는 사업도 진행 중이다.시는 전담 부서와 읍면동, 보건소 간 협력을 강화해 대상자 발굴부터 서비스 제공과 사후관리까지 이어지는 지원체계를 갖출 방침이다.박관열 시장은 “지역별 특성과 시민의 다양한 돌봄 수요를 반영해 광주형 통합돌봄 모델을 구축하겠다”며 “시민이 필요한 시기에 필요한 서비스를 받을 수 있도록 하겠다”고 말했다.한상봉 기자