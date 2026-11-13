연천 두일~석장 도로 확장…주민 통행·보행 여건 개선

137억원 투입해 3㎞ 정비 2차로 확장·보도 설치

이미지 확대 연천군 제공

세줄 요약 두일~석장 지방도 371호선 확포장 완료

총연장 3㎞ 정비, 137억원 투입

차량 교행·보행 안전 여건 개선

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경기 연천군 백학면 두일리와 석장리를 잇는 지방도 371호선의 좁은 도로를 넓히고 보도를 설치하는 공사가 마무리됐다.연천군은 총사업비 137억원을 들인 두일~석장 구간 도로 확포장공사를 마치고 지난 12일 석장리 마을표지석 앞에서 준공식을 열었다고 13일 밝혔다.2023년 6월 착공한 이번 사업은 총연장 3㎞ 구간을 정비하는 공사다. 이 가운데 1.9㎞는 도로를 2차로로 확장하고, 나머지 1.1㎞에는 보도를 설치했다.이 구간은 도로가 좁거나 보도가 없어 주민들이 차량 통행과 보행에 불편을 겪어 왔다. 이번 공사로 차량 교행이 수월해지고 보행자가 차도와 분리된 공간으로 이동할 수 있게 됐다.준공식에는 김덕현 연천군수와 박영철 군의회 의장, 주민, 공사 관계자 등 70여 명이 참석했다.김 군수는 “두일리와 석장리는 물론 인근 지역을 연결해 주민들의 이동 편의를 높이고 지역 발전에도 도움이 되는 도로가 되길 바란다”고 말했다.한상봉 기자