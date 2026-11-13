“올겨울 송파구 사랑 모아요”…사랑의온도탑 제막식

23억원 모금 목표…1000원 자동 기부 시스템 도입

이미지 확대 서강석 송파구청장이 12일 송파구청에서 열린 사랑의온도탑 제막식에서 성금을 기부하고 있다.

송파구 제공

세줄 요약 사랑의 온도탑 제막식 개최, 겨울나기 사업 출발

올해 모금 목표 23억원 설정, 참여 확대 추진

카드 태그 1000원 기부 단말기 도입, 편의 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구는 지난 12일 송파구청에서 ‘사랑의 온도탑’ 제막식을 열고, ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업의 시작을 알렸다고 13일 밝혔다.매년 겨울 서울사회복지공동모금회와 함께 민·관 협력으로 진행하는 이 사업은 지역사회의 어려운 이웃을 돕기 위한 모금사업이다.구는 지난해 ‘따뜻한 겨울나기’사업에서 역대 최고 모금액인 30억 2425만 원의 성금과 성품을 모금했다. 올해는 최근 3년간 평균 모금액인 27억 8400만 원의 약 83% 수준인 23억원 모금을 목표로 했다. 구청 로비에 마련된 전용 단말기에 신용카드를 태그하면 자동으로 1000원이 기부되는 시스템을 도입해 누구나 쉽게 이웃사랑을 신청할 수 있도록 했다.전날 제막식에는 후원기업 관계자와 각 동 ‘따뜻한 겨울나기’ 홍보대사 등이 참석해 성금 기탁과 사랑의 저금통 배부, 식전공연 등 다양한 프로그램이 진행됐다. 제막식과 함께 나눔에 동참하는 기업과 단체의 후원도 이어졌다. 지난해에 이어 희망나눔마켓이 직접 담근 김장김치 950상자를 후원하고, 롯데백화점 잠실점은 크리스마스 마켓을 통해 마련한 성금 약 4000만원과 저소득 아동을 위한 물품 5000만원 상당을 기부했다.‘사랑의 온도탑’은 모금 목표액인 23억 원을 기준으로, 성금과 성품이 2300만 원씩 모일 때마다 1℃씩 상승해 송파구 나눔 온도를 눈으로 확인할 수 있다.서강석 구청장은 “어려운 경제 여건 속에서도 이웃을 위한 나눔에 동참해 주시는 분들께 감사드린다”며 “앞으로도 누구도 소외되지 않는 포용의 도시 송파를 만들기 위해 따뜻한 복지와 섬세한 돌봄을 실천해 나가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자