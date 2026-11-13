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중랑구 제2방정환교육지원센터, AI 로봇 발명 대회 7팀 모두 입상

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-11-13 15:53
입력 2026-11-13 13:40

AI·로봇 특화 교육, 미래 이공계 인재 양성
3주간 대회 대비반 운영, 7개팀 전원 입상

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중랑구 제2방정환교육지원센터에서 ‘AI 로봇 대회 대비반’ 학생이 대회를 준비하고 있다. 중랑구 제공
중랑구 제2방정환교육지원센터에서 ‘AI 로봇 대회 대비반’ 학생이 대회를 준비하고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 제2방정환교육지원센터의 ‘AI 로봇 대회 대비반’에 참여한 학생들이 ‘AI 로봇 발명 메이커 대회’에 출전해 7개 팀 모두 수상했다고 13일 밝혔다. 지난 7일 서울 강남구 과학기술컨벤션센터에서 열렸다.

센터는 대회 출전과 연계해 지난달 17일부터 3주간 ‘AI 로봇 대회 대비반’을 운영하고 학생들이 대회에 대비해 로봇 코딩과 제작 역량을 키울 수 있도록 교육 프로그램을 진행했다.

한국학교발명협회가 주최·주관한 이번 대회는 이상기후, 탄소중립, 생태계 등 기후변화를 주제로 창의적인 로봇 제작 능력과 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 융합 역량을 겨루는 방식으로 진행됐다.

저학년부에서는 ▲‘친환경 로봇들’ 팀 금상 ▲‘로봇 공학팀’이 은상 ▲‘지구 지킴이’ 팀이 동상을 차지했다. 고학년부에서는 ▲‘오답노트’ 팀이 은상 ▲‘위캔두잇’ 팀이 동상이다. 또 ▲‘잠시만요’ ▲‘백너지’ 2개 팀은 장려상을 수상했다.

한편 중랑구 제2방정환교육지원센터는 기초과학, 인공지능 등 이공계 교육 특화 거점으로 현재 주중 및 주말에 과학, 수학, AI·로봇 프로그램을 운영하고 있다. 오는 12월에는 개관 1주년 기념 과학 문화 행사를 진행할 예정이다.



류경기 구청장은 “앞으로도 제2방정환교육지원센터를 중심으로 AI·로봇 등 미래 산업 분야의 교육 기회를 확대해 지역 학생들이 미래 사회를 이끌어갈 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 제2방정환교육지원센터 대비반 7팀 전원 수상
  • 3주간 로봇 코딩·제작 교육으로 실력 강화
  • 기후변화 주제 대회서 창의적 작품 선보임
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