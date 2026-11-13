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서준오 노원구청장, 상생 위한 ‘제5회 2026 소소페스티벌’ 참석

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-11-13 13:45
입력 2026-11-13 13:45
세줄 요약
  • 서준오 구청장, 제5회 소소페스티벌 참석
  • 지역 소상공인 격려와 상생장터 활성화 응원
  • 50여 개 업체 참여, 먹거리·생활용품 선봄
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서준오 노원구청장이 13일 등나무 문화공원(중계동)에서 열린 ‘제5회 2026 소소페스티벌’ 행사에서 상인들과 인사중이다. 노원구 제공
서준오 노원구청장이 13일 등나무 문화공원(중계동)에서 열린 ‘제5회 2026 소소페스티벌’ 행사에서 상인들과 인사중이다.
노원구 제공


서준오 노원구청장은 13일 오전 등나무 문화공원(중계동)에서 열린 ‘제5회 2026 소소페스티벌(상생장터, 노원을 땡겨요)’에 참석했다. 소상공인을 격려하고 상생장터의 활성화를 응원하기 위해서다.

(사)노원구 소기업·소상공인회가 주최한 행사는 지역 소상공인과 주민 간 교류를 확대하고 지역 상품의 소비를 촉진하기 위해 마련됐다. 행사장에는 국회의원과 구의원 등 주요 내빈이 함께했다.

소상공인회 회원 업체와 전통시장 상인 등 50여개 업체가 부스를 열고 신선한 농특산물과 먹거리, 생활용품을 선보였다. 이 밖에도 기부 나눔 캠페인, 식전·폐막 공연, 포토존, 경품 추첨 등 풍성한 볼거리와 즐길 거리가 마련됐다.

서 구청장은 개회식 후 내·외빈들과 함께 장터를 둘러보며 참여 상인 및 주민들과 소통하는 시간을 가졌다.

서준오 구청장은 “경기 침체 속에서도 지역 경제의 든든한 버팀목이 되어 주시는 소상공인 여러분의 노고에 깊이 감사드린다”며 “상생장터가 소상공인에게는 판로 확대의 기회가 되고 주민에게는 지역의 우수한 상품을 만나는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”고 밝혔다.

유규상 기자
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