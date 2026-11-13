서울 신월·중화동 모아주택 2741가구 공급…2028년 착공 목표

세줄 요약
- 신월동·중화동 모아주택 2741가구 공급 계획
- 2028년 착공 목표, 용도지역 상향·보정계수 적용
- 도로 확장과 생활시설 개방으로 주거환경 개선
서울 양천구 신월동과 중랑구 중화동 일대에 2028년 착공을 목표로 모아주택 2741가구가 들어선다.
서울시는 지난 12일 제3차 소규모주택정비 통합심의 본위원회를 열고 신월동과 중화동 일대 모아주택 5곳의 사업시행계획안과 중화동 313-23번지 일대 모아타운 관리계획안 등을 심의했다고 13일 밝혔다.
양천구 신월동 144-20번지 일대에는 최고 13층, 총 354가구 규모의 공동주택이 들어선다. 이 가운데 60가구는 임대주택이다. 노후도가 80.6%에 달하는 저층 주거지로, 김포공항 비행안전구역에 따른 고도제한이 있지만 용도지역을 제3종일반주거지역으로 상향하고 사업성 보정계수를 적용해 사업성을 높였다.
남부순환로57길 등 폭 8m인 기존 도로는 최대 10m로 넓혀 차량 진출입과 보행 여건을 개선한다. 단지에 들어서는 어린이집과 작은도서관은 지역 주민에게도 개방할 계획이다.
중랑구 중화동 329-38번지 일대 모아타운은 사업성 보정계수를 적용해 4개 구역의 공급 규모를 기존 2312가구에서 2387가구로 75가구 늘렸다. 구역별로는 2-1구역 587가구, 2-2구역 580가구, 2-3구역 667가구, 2-5구역 553가구다.
단지에는 경로당과 어린이집, 다함께돌봄센터, 작은도서관 등이 들어선다. 봉화산로4길은 기존 폭 8m에서 13.5m로 넓혀 양쪽에 보도를 확보한다. 경춘선 철도변에 접한 구역은 철도 소음과 조명 영향을 줄일 수 있도록 건물을 배치한다.
중화동 313-23번지 일대에는 별도 모아타운을 조성해 1021가구를 공급한다. 기존 모아타운에서 2-4·2-6구역을 분리하고 주민들이 편입을 요청한 인접 부지를 더한 곳이다. 인접 부지를 기존 모아타운에 편입하면 관리지역 면적 기준인 10만㎡를 넘게 돼 별도 관리계획을 수립했다.
공급 규모는 기존 511가구에서 510가구 늘어난 1021가구로, 이 가운데 202가구는 임대주택이다. 용도지역을 제3종일반주거지역으로 상향하고 사업성 보정계수를 적용해 임대주택 부담을 완화했다. 봉화산로와 동일로129길 등 주변 도로도 넓혀 교통·보행환경을 개선한다.
명노준 서울시 주택실장은 “앞으로도 규제를 합리적으로 개선하고 지역 특성에 맞는 모아주택·모아타운 사업이 신속하게 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
이범수 기자
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