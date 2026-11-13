순천 별량면 거차마을, 국가지정 ‘갯벌생태마을’ 선정···전남광주 최초

갯벌보전 노력·어촌계 역량이 이뤄낸 결실

이미지 확대 거차마을 뻘배 체험

이미지 확대 거차마을 항공 사진

이미지 확대 거차마을 갯벌 체험하는 관광객들 모습.

세줄 요약 전남광주 최초 갯벌생태마을 지정

주민·어촌계 보전 활동과 행정 협력

블루카본 강화 사업 단계적 추진

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순천 별량면 거차마을이 전남광주특별시 최초로 국가지정 ‘갯벌생태마을’에 선정됐다.‘갯벌생태마을’은 우수한 갯벌 생태계를 지속 가능하게 보전하고 이용할 수 있는 역량을 갖춘 마을로, 매년 해양수산부 장관이 지정한다.거차마을은 갯벌 생태계를 보전하기 위한 주민과 어촌계의 자발적인 노력, 순천시의 해양보호구역 관리 행정 능력이 조화된 점이 높게 평가받아 ‘갯벌생태마을’로 지난 9일 지정됐다.시는 이를 계기로 ▲주민 갯벌 생태계 보전 인식 증진 ▲갯벌의 탄소 흡수·저장 기능을 높이기 위한 블루카본 기능 강화를 위한 사업 확대 등을 단계적으로 추진할 계획이다.거차마을 주민들은 갯벌 환경 보호를 위해 해안가 쓰레기 수거 등 갯벌 정화 활동을 지속적으로 전개해 왔다. 거차어촌계는 연간 1만 4000여명이 다녀가는 어촌체험휴양마을 운영을 통해 갯벌 보전의 중요성을 알리고 있다. 또 전통 어업문화인 뻘배를 직접 경험하는 체험형 생태교육을 실현하고 있다.시 관계자는 “이번 갯벌생태마을 지정은 거차마을 주민들이 일상에서 갯벌을 가꾸고 지켜 온 노력이 인정받은 결과다”며 “앞으로도 지역 모든 어촌마을의 특색을 살리고, 주민의 활력을 높이는 행정을 통해 생태와 주민이 함께하는 순천만을 만들어 가겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자