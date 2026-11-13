“강북 이웃 사랑 온기 모아요” 사랑의온도탑 제막식

목표액 12억원…기부단말기 태그로 성금

이미지 확대 정창수 강북구청장이 12일 강북구청에서 열린‘ 2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사랑의 온도탑 제막식’에서 인사말을 하고 있다.

강북구 제공

세줄 요약 강북구, 사랑의 온도탑 제막식 개최

겨울나기 모금 12억 목표로 확대

저소득 가구·복지기관 지원 예정

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서울 강북구는 지역 내 어려운 이웃의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 지난 12일 구청 기획상황실에서 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사랑의 온도탑 제막식을 개최했다고 13일 밝혔다.서울사회복지공동모금회가 주관하는 따뜻한 겨울나기는 오는 11월 15일부터 2027년 2월 14일까지 3개월간 진행된다. 모금 목표액은 지난해 목표액 10억 원보다 20% 높은 12억 원이다. 모금된 현금과 현물은 기준 중위소득 120% 이하 저소득 가구와 사회복지사업을 수행하는 기관·단체 등에 전달될 예정이다.기부는 현금과 현물 모두 가능하다. 현금은 사랑의 열매 계좌로 입금하거나 구청 및 동주민센터를 방문해 기탁서를 작성하면 된다. QR코드를 이용한 신용카드·계좌이체·간편결제도 가능하며, 기부단말기에 태그하면 3000원을 기부할 수 있다. 현물은 김치, 쌀, 생필품, 상품권, 연탄, 의류·잡화 등을 구입한 뒤 영수증과 기탁서를 제출하면 된다.구는 100만 원 이상 기부자는 구청 홈페이지 ‘기부자 명예의 전당’에 이름을 올릴 계획이다. 3년 연속 기부자에게는 골드 등급을 부여하고, 우수 기부자에게는 표창장과 감사패를 수여할 예정이다. 모든 기부자에게는 소식지 게재와 감사 서한문을 발송한다.정창수 구청장은 “어려운 이웃에게 따뜻한 겨울을 선물하는 나눔은 지역사회를 더욱 든든하게 만드는 힘”이라며 “구민과 기업, 단체의 소중한 마음이 모여 도움이 필요한 이웃에게 온전히 전달될 수 있도록 나눔문화 확산과 복지사각지대 해소에 힘쓰겠다”고 밝혔다.박재홍 기자