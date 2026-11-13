순천만, 겨울철새 서식지 평가 전국 2위···생태적 가치 재확인

국립생물자원관, 전국 100개 서식지 종합평가

27년간 축적된 생태기록으로 확인된 순천만의 가치

이미지 확대 순천만갯벌 위 흑두루미 모습.

이미지 확대 순천만습지 흑두루미

이미지 확대 주민들이 흑두루미를 위한 갈대를 만들고 았다.

세줄 요약 전국 겨울철새 서식지 평가 2위 기록

핵심보전형 선정, 생태적 가치 재확인

갯벌·갈대군락 연계 보전 강화 계획

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순천만이 겨울철새 서식지 평가에서 전국 2위에 올랐다.순천만은 기후에너지환경부 국립생물자원관이 지난 11일 발표한 ‘전국 겨울철새 주요 서식지 종합평가’에서 전국 100개 서식지 가운데 2위를 차지했다. 최상위 관리유형인 ‘핵심보전형’으로 선정됐다.이번 평가는 국립생물자원관이 1999년부터 27년간 실시한 ‘겨울철 조류 동시 센서스’ 자료를 바탕으로, 전국 주요 겨울철새 서식지 100곳의 생태적 가치와 보전 필요성을 종합적으로 분석해 치러졌다.평가에는 평균 개체 수, 연도별 안정성, 우점종 구조 안정성, 대표종 지속성, 장기 추세, 멸종위기종 출현 등 6개 지표가 활용됐다.순천만은 종합점수 0.788점으로 제주해안 동측(0.798점)에 이어 전국 2위를 기록했다. 특히 연도별 안정성(0.931), 장기 추세(0.981), 멸종위기종 출현(0.907)에서 높은 평가를 받아 ‘핵심보전형’으로 선정됐다.‘핵심보전형’은 겨울철새가 장기간 안정적으로 이용하고 있어 적극적인 보호가 필요한 서식지를 의미한다. 이번 평가에서 순천만이 핵심보전형으로 분류된 것은 겨울철새의 안정적인 월동지이자 멸종위기종의 주요 서식지로서 생태적 가치가 높다는 점을 보여준다.시는 앞으로도 겨울철새의 개체 수 변화와 서식지 이용 특성을 지속적으로 조사하고, 이를 바탕으로 갯벌과 갈대군락, 동천하구, 주변 농경지를 연결하는 통합적인 서식지 관리체계를 강화할 계획이다. 지역 주민과 협력해 친환경농업과 서식지 복원을 지속적으로 추진하고, 기후변화와 철새 월동환경 변화에 대응하는 과학적인 보전정책도 확대해 나갈 방침이다.손훈모 시장은 “이번 국가 연구 결과는 순천만이 오랜 기간 겨울철새의 안정적인 서식지로 유지돼 왔다는 사실을 과학적으로 확인했다는 점에서 의미가 크다”며 “지역민과 함께 순천만의 생태적 가치를 지키고, 철새와 사람이 공존하는 지속가능한 습지 보전 모델을 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.순천 최종필 기자