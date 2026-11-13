지하철 9호선 16일부터 열차 시간표 변경…“이용 전 확인하세요”

세줄 요약 16일부터 9호선 시간표 변경, 이용 전 확인 당부

출근·퇴근 집중 운행 시간 앞당기고 급행 비율 조정

혼잡 완화 목적, 홈페이지·역사 안내로 공지

이미지 확대 승객들이 서울 지하철 9호선을 기다리고 있다.

연합뉴스

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서울시메트로9호선은 16일부터 열차 운행 시각이 변경됨에 따라 이용객들에게 변경된 시간표를 사전에 확인해 달라고 13일 당부했다.앞서 서울시는 지난달 14일 혼잡도가 높아 ‘지옥철’로 불리는 9호선의 출퇴근길 혼잡을 완화하기 위해 급행·일반열차 운행 비율을 조정하는 방안을 발표했다. 시간대별 이용 수요에 맞춰 급행·일반열차 운행 비율을 바꾸는 것은 9호선 개통 이후 처음이다.출근 시간대에는 오전 5시 40분부터 7시까지 개화역에서 중앙보훈병원역으로 향하는 열차의 운행 순서를 기존 ‘급행 1대·일반 1대’에서 ‘급행 2대·일반 1대’로 조정한다. 출근 시간 집중 운행 시작 시각도 오전 6시 30분에서 5시 40분으로 50분 앞당긴다.이를 통해 오전 시간대 전체 열차 운행이 기존보다 8차례 늘어난다. 서울시는 하루 열차 4편성(24칸)을 추가 투입하는 것과 같은 효과로, 약 660억원을 들여 열차를 증차하는 것에 해당한다고 설명했다.급행열차 배차간격도 줄어든다. 동작역 기준 오전 7시부터 8시 30분까지 개화역에서 중앙보훈병원역 방향 급행열차의 배차간격은 기존 6분 20초에서 6분으로 단축된다. 반대 방향은 최대 13분에서 6분 20초~8분으로 줄어든다. 일부 열차의 배차간격을 최대 20초 단축하는 등 일반열차의 배차간격도 기존과 유사한 수준으로 유지할 계획이다.서울시는 출근 시간대 최고 혼잡도가 중앙보훈병원 방향 급행열차의 노량진역~동작역 구간에서 182.3%에서 174.2%로 낮아질 것으로 예상했다. 반대 방향인 동작역~노량진역 구간은 192.5%에서 172.1%로 20.4%포인트 감소할 것으로 전망했다.퇴근 시간대 열차 집중 운행 시간도 기존 오후 4시 30분~7시에서 오후 4시~6시 30분으로 30분 앞당긴다. 출퇴근 시간대 이용 수요에 맞춰 열차 운행을 조정하면서 일부 열차의 출발·도착 시각이 기존과 달라진다.이번 운행계획 변경은 신규 열차 도입이 지연되는 상황에서 기존 열차를 효율적으로 활용해 혼잡을 줄이기 위한 조치다. 서울시는 당초 9호선 혼잡 완화를 위해 열차를 추가 발주했지만, 제작업체인 다원시스의 납품 지연으로 증차에 차질을 빚자 올해 4월 발주를 취소한 바 있다.9호선은 홈페이지(metro9.co.kr)를 통해 변경된 열차 시간표를 안내하고 있다. 역사 내 안내방송과 게시물 등을 통해서도 변경 내용을 알려 이용객의 혼선을 최소화할 계획이다.이범수 기자