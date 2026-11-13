“구룡마을 화재 이제 그만”… 강남구 합동 안전관리 나선다

12일 서울시·소방서·SH 등과 긴급 대책회의

김현기 구청장 “예방·초기 대응 체제 점검”

이미지 확대 지난 12일 서울 강남구청에서 열린 ‘개포 구룡마을 화재 예방 및 안전관리 강화 긴급 대책회의’에서 참가자들이 현장 관리 방안에 대해 논의하고 있다.

강남구 제공

세줄 요약 구룡마을 잇단 화재 대응 위한 긴급 대책회의 개최

서울시·소방·경찰 등 합동 안전점검과 순찰 강화

불법 주정차 대응과 주민 이주 지원 병행 추진

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서울 강남구는 최근 화재가 잇따른 구룡마을의 재난 위험을 줄이기 위해 서울시와 소방·경찰, SH공사 등 관계기관과 합동 안전관리를 강화한다고 13일 밝혔다.이를 위해 12일 오후 4시 구청에서 ‘개포 구룡마을 화재 예방 및 안전관리 강화를 위한 유관기관 긴급 대책회의’를 개최했다. 서울시와 강남소방서, 수서경찰서, 한국전력공사, SH공사 등 관계자 10여 명이 참석해 기관별 안전관리 현황을 공유하고 화재 재발 방지대책을 논의했다.화재 취약요인을 사전에 확인하기 위한 합동 특별 안전점검을 추진하기로 했다. 특히 주민의용소방대 참여해 현장에서 위험요인을 살필 계획이다.상시 순찰도 한층 강화한다. 현재 강남구 직원 3명이 매일 마을을 순찰하고 있다. SH공사도 18명의 인력이 현장을 살피고 있다. 구는 기존 순찰체계를 바탕으로 화재 취약지역과 주요 시설물에 대한 예찰을 강화하고 이상 징후가 발견되면 관계기관과 즉시 공유할 방침이다.참석 기관들은 구룡마을 화재가 인근 산림으로 번지거나 인명피해로 이어지지 않도록 초기 대응이 중요하다는 데 뜻을 모았다. 이에 따라 화재 발생 때 신속한 초기 대응을 위한 기관 간 공조체계도 정비한다.소방차 진입을 방해하는 불법 주정차 문제에 대해 기관별 대응방안을 마련한다. 화재 발생 시 소방시설이 차질 없이 작동할 수 있도록 관련 설비와 대응체계를 점검하기로 했다. 기관별 담당자 비상연락망과 현장 정보도 공유해 상황 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 할 계획이다.근본적인 안전대책도 준비한다. 구룡마을은 무허가 건축물이 밀집해 화재에 취약한 만큼 주민의 안전한 이주를 앞당기는 것이 중요하다는 판단이다. 현재 임시이주주택 입주 시 보증금 전액을 면제하고 임대료의 60%를 감면하고 있으며, 관계기관은 주민 안내와 설득에도 함께 힘쓰기로 했다.구는 앞으로 관계기관과 합동점검과 순찰을 이어가며 현장에서 확인된 위험요인을 신속하게 개선할 계획이다. 비상연락망과 대응체계도 지속적으로 점검해 화재 발생 시 초기 대응력을 높일 방침이다.김현기 구청장은 “구룡마을은 무허가 건축물이 밀집해 작은 화재도 큰 피해로 이어질 수 있는 만큼 예방과 초기 대응이 무엇보다 중요하다”며 “관계기관과 합동점검·순찰을 강화하고, 현장에서 확인된 위험요인을 신속히 개선해 주민 안전을 지키는 데 빈틈이 없도록 하겠다”고 밝혔다.김동현 기자