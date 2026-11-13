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“이웃사랑 온기 모아요” 동작구, 2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-11-13 16:35
입력 2026-11-13 16:35
세줄 요약
  • 희망온돌 겨울나기 캠페인 추진, 취약계층 지원 확대
  • 성금·성품 모집, 17개 창구와 QR코드 홍보 운영
  • 맞춤형 복지사업 활용, 나눔문화 확산 기대
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서울 동작구는 오는 15일부터 내년 2월 14일까지 3개월간 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’(포스터) 캠페인을 추진한다고 13일 밝혔다.

서울사회복지공동모금회와 동작구, 동작복지재단이 함께하는 민·관 협력 프로젝트로 지역 내 취약계층을 위한 복지 재원을 마련하고 지역사회 나눔문화를 확산하기 위한 사업이다. 지난해에는 목표액인 14억원의 103%인 14억3825만원의 성금이 모였다.

모인 성금·품은 각 동 취약계층의 ‘생계비 지원’과 ‘냉방용품지원’ 등 기본적인 생활 복지 외에 ▲상도1동 ‘방문 학습지 지원’ ▲상도2동 ‘포충기 설치’ ▲사당2동 ‘어르신 팔찌 제작 지원’ ▲신대방2동 ‘스터디카페 이용권’ 등 저소득 취약계층의 수요를 고려한 맞춤형 사업에도 활용됐다.

올해 모금 목표액은 14억원으로, 성금과 쌀·김치 등 식료품, 각종 생활용품 등의 성품도 받는다.

구는 전용 계좌를 개설하고 구청과 동주민센터, 동작복지재단 등 총 17개소에 모금창구를 운영해 자율적인 기부 참여를 독려할 계획이다. 슈퍼마켓과 약국, 은행 등에 동작구 전용 QR코드가 삽입된 홍보 포스터를 배포해 일상 속에서 쉽게 나눔에 동참할 수 있는 환경을 조성한다. 기부자에게는 기부금 영수증 발급과 세액공제 혜택이 제공되며, 기부자 예우사업도 추진한다.

▲100만원 이상을 기부한 개인은 ‘나눔리더’ ▲3년 이내 1000만원 이상을 기부한 모임·단체는 ‘나눔리더스클럽’ ▲3년 이내 1억원 이상을 기부한 기업은 ‘나눔명문기업’으로 인증하고, 각각 인증서와 인증패를 전달한다.



류삼영 구청장은 “작은 나눔이 하나둘 모이면 어려운 이웃들이 추운 겨울을 이겨내는 큰 힘이 될 수 있다”며 “많은 분들이 이번 캠페인에 동참해 주시길 바라며, 동작구도 더 많은 마음이 모일 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

박재홍 기자
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