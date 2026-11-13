강남 인강 교제 확정… 12월 개봉 박두

베스트셀러 대폭 수용 신규 교재 100종 선정

김현기 구청장 “우수 강의 되도록 할 것”

이미지 확대 서울 강남구가 운영하는 ‘강남구청 인터넷수능방송’이 2027학년도 수업을 위해 선정한 교재들.

강남구 제공

세줄 요약 2027년 강남인강 교재 500여종 최종 확정

12월 중 새 강좌 공개 예정, 수업 연계성 강화

예비 중학생부터 수능까지 단계별 수요 반영

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서울 강남구는 온라인 교육 플랫폼 ‘강남구청 인터넷수능방송’ 2027년 교재 500여종을 최종 확정하고, 12월 중 새 강좌를 공개한다고 13일 밝혔다.구는 매년 출판사 공개 모집과 심사를 통해 교재를 선정하고 있다. 특히 학생들이 시중 서점에서 쉽게 구매할 수 있거나 이미 갖고 있는 교재로서 바로 수업을 들을 수 있도록 강좌 연계성을 최우선으로 검토한다.올해는 전 과목 베스트셀러를 대폭 수용해 신규 교재 100여 종을 새롭게 선정했다. 기존 교재 400여 종을 합쳐 총 500여종의 교재로 운영된다. 예비 중학생부터 중·고등학생 내신·수능까지 단계별 수요를 촘촘히 반영해, 수강생이 수준별로 폭넓게 강좌를 선택할 수 있도록 구성했다.선정된 교재는 전문 강사의 해설과 문제 풀이가 더해진 온라인 강좌로 제작돼 전국의 학생들에게 제공된다. 구는 출판사와의 상생을 위해 협약 교재 표지에 강남인강 로고 사용을 허용하고 공동 홍보이벤트 및 장학사업 등 다양한 협력사업을 추진한다.김현기 구청장은 “학생들이 자신에게 맞는 교재를 선택하고 강남인강의 우수한 강의로 학습을 이어갈 수 있도록 차질 없이 준비하고 있다”며 “앞으로도 역량 있는 출판사들과 협력해, 우수한 교재가 더 많은 학생의 배움으로 이어질 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.김동현 기자