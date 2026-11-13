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강남 인강 교제 확정… 12월 개봉 박두

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김동현 기자
김동현 기자
수정 2026-11-13 16:49
입력 2026-11-13 16:49

베스트셀러 대폭 수용 신규 교재 100종 선정
김현기 구청장 “우수 강의 되도록 할 것”

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서울 강남구가 운영하는 ‘강남구청 인터넷수능방송’이 2027학년도 수업을 위해 선정한 교재들. 강남구 제공
서울 강남구가 운영하는 ‘강남구청 인터넷수능방송’이 2027학년도 수업을 위해 선정한 교재들.
강남구 제공


서울 강남구는 온라인 교육 플랫폼 ‘강남구청 인터넷수능방송’ 2027년 교재 500여종을 최종 확정하고, 12월 중 새 강좌를 공개한다고 13일 밝혔다.

구는 매년 출판사 공개 모집과 심사를 통해 교재를 선정하고 있다. 특히 학생들이 시중 서점에서 쉽게 구매할 수 있거나 이미 갖고 있는 교재로서 바로 수업을 들을 수 있도록 강좌 연계성을 최우선으로 검토한다.

올해는 전 과목 베스트셀러를 대폭 수용해 신규 교재 100여 종을 새롭게 선정했다. 기존 교재 400여 종을 합쳐 총 500여종의 교재로 운영된다. 예비 중학생부터 중·고등학생 내신·수능까지 단계별 수요를 촘촘히 반영해, 수강생이 수준별로 폭넓게 강좌를 선택할 수 있도록 구성했다.

선정된 교재는 전문 강사의 해설과 문제 풀이가 더해진 온라인 강좌로 제작돼 전국의 학생들에게 제공된다. 구는 출판사와의 상생을 위해 협약 교재 표지에 강남인강 로고 사용을 허용하고 공동 홍보이벤트 및 장학사업 등 다양한 협력사업을 추진한다.

김현기 구청장은 “학생들이 자신에게 맞는 교재를 선택하고 강남인강의 우수한 강의로 학습을 이어갈 수 있도록 차질 없이 준비하고 있다”며 “앞으로도 역량 있는 출판사들과 협력해, 우수한 교재가 더 많은 학생의 배움으로 이어질 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

김동현 기자
세줄 요약
  • 2027년 강남인강 교재 500여종 최종 확정
  • 12월 중 새 강좌 공개 예정, 수업 연계성 강화
  • 예비 중학생부터 수능까지 단계별 수요 반영
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