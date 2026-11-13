공부하고 연구하는 강남구 세무 행정 ‘엄지척’

‘426랩스’ 지방세 연구과제 발표대회 발전상

김현기 구청장 “직원들 아이디어로 행적 혁신”

이미지 확대 지방세연구동아리 연구과제 발표대회에서 발전상을 받은 서울 강남구 426랩스 팀원들이 기념 사진을 찍고 있다.

강남구 제공

세줄 요약 426랩스, 지방세 연구대회 발전상 수상

AI·파이썬으로 세무자료 자동 대조 프로그램 개발

취득세 누락 153건, 2억412만원 세원 발굴

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서울 강남구는 지방세 연구동아리 ‘426랩스’가 ‘2026년 지방세 연구동아리 연구과제 발표대회’에서 발전상을 받았다고 13일 밝혔다.한국지방세연구원은 2013년부터 해마다 세무공무원 연구동아리의 연구과제를 공모해 발표대회를 열고 있다. 올해는 전국 42개 동아리에서 44개 과제가 제출됐다. 426랩스는 서면심사를 거쳐 우수작 11편에 오른 데 이어 발표대회에서도 현장 문제를 직접 해결한 실무형 연구로 인정받았다.동아리는 생성형 인공지능(AI)과 파이썬을 활용해 주소 형식이 서로 다른 세무자료를 자동으로 대조하는 프로그램을 외부 용역 없이 직접 개발했다. 구는 이를 활용해 승강기 설치·교체 및 종합체육시설 회원권 취득 자료를 취득세 신고 내역과 대조해, 신고 누락 153건, 2억 412만원의 세원을 발굴했다.발표 방식도 눈길을 끌었다. 426랩스는 승강기 취득세 연구에 착안해 ‘426호 엘리베이터’를 타고 1층에서 옥상까지 올라가는 형식으로 발표를 구성했다. 층마다 기존 업무의 문제와 프로그램 개발 과정, 세원 발굴 성과를 스토리텔링 방식으로 소개했다.426랩스는 연구 활동과 함께 유튜브 채널 ‘[세금쏙] 알기 쉬운 지방세’를 운영하며, 주민이 이해하기 쉬운 지방세 정보도 제공하고 있다. 이 가운데 직원들이 직접 만든 쇼츠 24편은 서울시 인재개발원이 주최한 ‘AI활용 숏폼 교육콘텐츠 공모전’에 선정됐다.구는 자동 매칭 기술을 다른 과세자료 검증에도 확대할 계획이다. 재산세와 등록면허세 등 다른 세목에도 적용 가능성을 검토하고, 다른 지방자치단체에서도 활용할 수 있는 모델로 발전시킬 방침이다.김현기 구청장은 “현장에서 느낀 불편에 대해 직접 해법을 찾은 직원들의 연구가 전국 무대에서 인정받아 뜻깊다”며 “숨은 세원을 정확히 찾아내는 것은 성실 납세자와의 형평성을 지키는 일”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 직원들의 현장 아이디어가 업무 개선과 행정 혁신으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.김동현 기자