“예뻐진 도림천역~신도림역 걸어보세요”

영등포구 나무·꽃 심고 휴게 공간 배치

이미지 확대 서울 영등포구 도림천역과 신도림역 사이에 조성된 쉼터의 모습.

영등포구 제공

세줄 요약 도림천역~신도림역 물가 휴게공간 조성

청단풍·수크렁·대왕참나무 식재

야외 테이블·벤치·자전거 거치대 설치

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서울 영등포구는 신정교와 신도림역 근처 도림천 주변 물가에 휴게 공간을 조성하고, 꽃과 나무를 심어 새단장을 마쳤다고 13일 밝혔다.먼저 도림천역과 신도림역 사이에는 청단풍, 수크렁 등 다채로운 나무와 꽃을 심어 싱그러운 잔디 휴게공간을 조성했다. 또 쉬어갈 수 있는 야외 테이블과 의자를 배치하고, 자전거 거치대와 태양광 정원 등을 설치해 편의를 더했다. 신도림역에서 대림역 구간에는 가을철 붉게 물드는 대왕참나무를 추가로 심어 계절마다 색다른 하천 풍경을 즐길 수 있도록 했다.대림동 일대에는 하천 생태를 위협하는 유해식물을 말끔히 제거하고, 그 자리에 키 작은 나무와 풀꽃을 심어 자연 환경을 건강하게 가꾸었다. 벤치를 추가 설치해 누구나 쾌적하게 머물 수 있는 공간으로 조성했다.구는 한국산림복지진흥원이 주관하는 ‘2027년 녹색자금 지원사업’ 공모에 최종 선정되어 총 5억 6400만원의 사업비를 확보했다. 내년에는 해당 예산을 활용해 도림천 일대에 보행약자도 안전하고 편안하게 거닐 수 있는 친환경 무장애 산책로와 휴게공간을 더욱 확대해 나간다는 방침이다.조유진 구청장은 “활용도가 낮았던 강가를 정비해 야외 테이블과 벤치, 태양광 정원 등 실용적인 휴게·편의 시설을 대폭 확충했다”라며 “일상 속에서 구민들이 체감할 수 있는 생활 밀착형 녹지 정비를 계속 이어가겠다”라고 전했다.김동현 기자