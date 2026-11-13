서대문구 북아현4구역 재개발 조합설립인가…최고 30층·359가구 공급

세줄 요약 북아현4구역 조합설립인가 완료

최고 30층·359가구 공급 계획

아현역 인근 노후 주거지 정비 본격화

이미지 확대 서울 서대문구 북아현동 221-7번지 일대 북아현4재정비촉진구역 위치도.

서대문구 제공

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서울 서대문구는 북아현4재정비촉진구역 도시정비형 재개발사업의 조합설립을 전날 인가했다고 13일 밝혔다. 지난해 7월 재정비촉진구역으로 지정된 지 1년 4개월 만이다.북아현4구역은 지하철 2호선 아현역 인근 북아현동 221-7번지 일대 7298.5㎡ 규모의 노후 주거지다. 노후·불량 건축물 비율이 약 86%에 달한다.정비계획에 따르면 준주거지역인 대상지에는 최고 30층 규모의 공동주택과 근린생활시설 등이 들어선다. 장기전세주택을 포함해 총 359가구가 공급될 예정이다.북아현4구역은 지난해 7월 재정비촉진구역 지정에 이어 올해 3월 조합설립 추진위원회 구성 승인을 받았다. 지난 7월 조합설립동의서 검인 교부를 시작으로 9월 조합 창립총회를 거쳐 조합설립인가까지 약 4개월 만에 주요 절차를 마쳤다. 조합설립인가 신청부터 인가까지는 약 두 달이 걸렸다.구역은 조합설립인가를 계기로 사업시행계획인가를 위한 통합심의 준비에 들어간다. 이후 사업시행계획인가와 관리처분계획인가 등을 거쳐 재개발사업이 추진된다.구는 사업이 완료되면 노후 주택이 밀집한 북아현동 일대의 주거환경이 개선되고 아현역 역세권의 주거 기능도 강화될 것으로 기대하고 있다.박운기 구청장은 “재개발은 주민들의 오랜 기다림이 걸린 사업인 만큼 행정이 불필요한 지연을 줄이는 것이 중요하다”며 “현장의 어려움을 직접 듣고 사업이 원활하게 진행될 수 있도록 필요한 행정 절차를 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.이범수 기자