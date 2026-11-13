마포 광성로 벚꽃길 된다

가로수 감나무에서 왕벚나무로 변경

유동균 구청장 “가로 정비에 주민 의견 반영”

이미지 확대 지난 5일 유동균(왼쪽 첫번째) 서울 마포구청장이 광성로를 찾아 왕벚나무 식재 상황을 살펴보고 있다.

마포구 제공

세줄 요약 광성로 감나무 가로수, 왕벚나무로 전면 교체

낙과 민원·미끄럼 우려 해소 위한 보행 안전 강화

관목·초화류 더해 띠녹지 조성, 경관 개선

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 마포구 광성로가 벚꽃 명소로 변신한다.마포구는 지난 10월 광성로 일대 가로수 수종을 왕벚나무로 바꾸는 작업을 마무리 했다고 13일 밝혔다. 광성로 일대에는 감나무가 많아 가을철 열매가 익으면 도로와 보도에 낙과가 발생했다. 이로 인해 보행에 불편을 겪거나 미끄럼 사고를 우려하는 주민들의 민원이 오래전부터 이어졌다.지난해 서울시 도시숲 심의에서도 기존 감나무를 왕벚나무로 교체해 보행 안전성을 높여야 한다는 의견이 제시됐다. 또 지난 7월 신수동 주민과의 대화에서도 감나무 가로수로 인한 민원이 접수되기도 했다. 구는 신수동 455 일대 광성로 약 400m 구간의 기존 감나무 등 가로수 34주를 왕벚나무로 교체하고, 빈 공간에도 추가로 심어 총 42주를 심었다.가로수 사이에는 남천 등 관목류 7종 77주와 비비추 등 초화류 7종 912본을 심어 다채로운 띠녹지 공간을 조성했다. 기존 가로수는 문화비축기지 인근 녹지대 등으로 옮겨 심어 수목을 보존하는 동시에 녹지자원의 활용도를 높였다.유동균 구청장은 “가로수 하나를 바꾸더라도 주변 경관과 주민들의 이용 편의를 함께 고려해야 한다”며 “앞으로도 주민들의 목소리를 귀담아듣고 생활 속 불편을 줄이는 가로환경 정비를 이어가겠다”고 말했다.김동현 기자