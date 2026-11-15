경기도가 오전 7시 오후 5시 ‘사전제설’ 완료한다

내년 3월까지 겨울철 대책…AI로 도로 결빙 위험 예측

이미지 확대 경기도청사 전경

세줄 요약 오전 7시·오후 5시 사전제설 완료 목표

AI 살얼음 분석과 CCTV로 위험 구간 예측

간선도로·취약구간 우선 제설, 공조 강화

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경기도가 겨울철 출퇴근길 교통혼잡과 도로 결빙 사고를 줄이기 위해 오전 7시와 오후 5시를 사전제설 완료 목표로 정했다. 눈이 내리거나 도로가 얼기 전에 제설제를 뿌리고, 시군별 이행 상황을 점검하기로 했다.도는 15일부터 내년 3월 15일까지 4개월간 겨울철 도로 제설대책을 시행한다고 밝혔다. 관리 대상 도로는 3만 5790개 노선, 총 2만 1179㎞다.기존에는 출퇴근 전에 제설하도록 했지만 완료 목표 시각은 없었다. 올해는 ‘경기안심제설+717’을 통해 출근 전 오전 7시, 퇴근 전 오후 5시까지 사전제설을 마치도록 관리한다. 도 재난안전대책본부가 작업 개시를 안내하고 시군의 제설제 살포 상황을 확인한다.올겨울에는 인공지능(AI)을 활용한 ‘도로살얼음 분석시스템’을 도입한다. 기온과 습도, 노면온도 등을 분석해 도로가 얼 위험을 예측하는 방식이다. 도는 위험정보를 시군과 관계기관에 공유해 제설제를 미리 뿌리거나 순찰할 구간을 정하는 데 활용한다.제설제 14만 4001t과 제설차량 2326대, 제설장비 4710대를 확보했으며, 기상 상황에 따라 5단계 비상근무체계를 가동한다. 도로 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 강설과 결빙 상황을 24시간 살핀다.제설은 출퇴근 차량이 몰리는 주요 간선도로와 상습 정체구간을 우선한다. 교량과 터널, 지하차도, 고갯길 등 결빙 취약구간에는 장비와 자재를 미리 배치하고 이면도로와 보행로의 눈도 치우기로 했다.서울시·경찰 등과 협력해 지자체 경계도로와 고속도로 진출입로의 제설 공백을 줄인다. 폭설로 차량이 고립되거나 교통혼잡이 발생하면 정보를 공유해 공동 대응한다.배성호 도 건설국장은 “눈이 내린 뒤 신속히 치우는 것만큼 기상 상황을 미리 파악해 대응하는 것이 중요하다”며 “31개 시군 및 관계기관과 협력해 겨울철 도로 안전을 확보하겠다”고 말했다.한상봉 기자