‘광주 도로가 밝아진다’ 광주경찰청, 고령 보행자 사고 막는다…도로 조명 대폭 개선

보행 사망자 67%가 65세 이상…새벽·야간 취약 시간대 집중 발생

터미널·양동시장 일대 LED 조명 우선 설치… 광주 전역 확대 추진

이미지 확대 전남광주통합특별시의 한 중심 도로 교차로를 환하게 밝힌 모습. (광주경찰청 제공)

세줄 요약 고령 보행자 사고 예방 위한 조명 개선 추진

새벽·야간 사고 집중, 보행 사망 비중 높음

터미널 사거리·양동시장 LED 우선 설치

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광주경찰청과 광주자치경찰위원회가 고령 보행자 교통사고를 예방하고 안전한 야간 보행 환경을 조성하기 위해 ‘도시를 환하게 시민을 안전하게’를 슬로건으로 한 도로 조명 환경 개선 사업을 추진한다.15일 광주경찰청에 따르면 2023년부터 2026년 10월까지 광주 지역 전체 교통사고 사망자 168명 중 보행 사망자는 79명(47%)에 달했다.특히 이 가운데 65세 이상 고령 보행 사망자가 53명으로 전체 보행 사망자의 67%를 차지했으며, 사고는 주로 시야 확보가 어려운 이른 아침(04~08시, 25.3%)과 야간 시간대(20~24시, 17.6%)에 집중된 것으로 나타났다.이에 광주경찰청은 운전자의 시인성을 높여 차량 감속을 유도하고 보행자 안전을 확보하기 위해 사망사고 다발 교차로의 과속단속장비 기능을 개선하는 한편 도로 조명 밝기 확충에 행정력을 집중할 방침이다.우선 광주 핵심 교통 거점이자 보행량이 많은 종합버스터미널 사거리 일대와 새벽 시간대 통행이 잦은 양동시장 횡단보도 등에 LED 조명등을 우선 설치해 어두운 교차로와 횡단보도를 밝힌다.또한 관내 타워조명 85개소에 대한 전수 점검을 마치고 각 지자체에 개보수를 요청했으며, 사망사고 발생 지점과 위험 교차로에 대한 현장점검도 완료했다.아울러 ‘우리동네 밝히기’ 간담회와 통반장 회의 등을 통해 수렴한 주민 의견을 토대로 전남광주특별시청 등 유관기관과 협력해 도로 밝기 개선 사업을 광주 전역으로 순차 확대할 계획이다.광주경찰청 관계자는 “‘빛고을 광주’라는 이름에 걸맞게 어두운 도로 환경을 하나씩 개선해 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 안전한 보행 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.임형주 기자