‘빗속 뚫은 거친 숨결’···제26회 순천 남승룡마라톤대회, 8000여명 질주

철저한 안전관리로 ‘무사고·친환경 대회’ 결실

친환경 다회용기 사용

이미지 확대 ‘제26회 순천 남승룡마라톤대회’ 참가자들이 힘차게 뛰고 있다.

이미지 확대 5㎞에 도전한 손훈모 시장과 부인, 유영철 시의장이 포즈를 취하고 있다.

이미지 확대 손훈모 시장과 유영철 시의장, 대회 입상자들이 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 김성홍 총장 직무대행과 김성택 입학학생처장, 김대현 기획처 팀장 등 청암대학 교직원들이 단체 참가 기념사진을 찍고 있다.

세줄 요약 순천 남승룡마라톤대회, 8000여명 빗속 질주

풀코스·하프·10㎞·5㎞ 4개 종목 진행

무사고 운영과 친환경 실천으로 마무리

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가을 빗줄기도 마라톤 동호인들과 순천시민들의 뜨거운 열정을 막지 못했다. 지난 14일 순천 팔마종합운동장과 도심 일원에서 열린 ‘제26회 순천 남승룡마라톤대회’가 전국에서 모인 8000여명의 참가자들이 빗속을 힘차게 달리며 성공리에 막을 내렸다.순천시와 순천시체육회 산하 남승룡마라톤조직위원회가 주최·주관한 이번 대회는 풀코스(42.195㎞), 하프코스(21㎞), 10㎞, 5㎞ 등 4개 종목으로 진행됐다. 참가자들은 팔마종합운동장을 출발해 순천만습지 등 순천의 수려한 풍광을 따라 달리며 늦가을의 정취를 만끽했다. 전날 저녁부터 내린 비로 쌀쌀한 날씨였지만 참가자들의 열기는 식지 않았다. 빗속을 달리는 참가자들의 모습은 이번 대회의 또 다른 장관으로 연출돼 시민들의 박수를 받았다.치열한 레이스 끝에 풀코스 남자부에서는 배완식(진주) 선수가 2시간 33분 28초로, 여자부에서는 이봉헌(인천) 선수가 3시간 6분 46초로 각각 정상에 올랐다. 하프코스에서는 순천시민 신승호 선수가 1시간 13분 56초, 여자부에서는 남유진(김해) 선수가 1시간 29분 56초로 1위로 결승선을 통과했다.이번 대회는 대규모 인원이 모인 우중 레이스였음에도 불구하고 안전관리와 친환경 운영 면에서 돋보였다. 순천시는 경찰, 시청 직원, 모범운전자회, 의용소방대 등 270여명의 안전 인력을 주요 구간에 전면 배치해 단 한 건의 안전사고도 없는 무사고 대회를 이끌어냈다. 다회용 컵과 식기류를 적극 도입해 일회용품 줄이기를 실천하는 친환경 생태도시의 면모도 보여줬다.이날 대회에는 국제로타리 3610지구 소속 로타리안 420명이 단체로 참가해 눈길을 끌었다. 이들은 대회 종료 후 행사장과 주변 도로 일대에서 쓰레기를 수거하는 ‘플로깅(Plogging)’ 환경정화 봉사활동을 펼치는 등 깨끗한 거리가 유지되도록 힘을 보탰다.손훈모 시장과 배우자, 김문수 국회의원, 유영철 순천시의장과 김미영·정영근 시의원 등도 5㎞ 코스를 뛰며 참가자들과 호흡했다. 김성홍 청암대학교 총장 직무대행과 김성택 입학학생처장, 박혜정 교수 등 청암대 직원 30여명도 서로를 격려하며 5~10㎞를 완주하는 모습을 보였다.손 시장은 ”순천의 아름다운 가을 풍경 속에서 서로 응원하고 화합하는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다”며 “시민들께서 즐거워하시고, 하나 되어 화합하는 모습을 보니 더할 나위 없이 행복했다”고 소감을 밝혔다.이상대 순천시체육회장 겸 조직위원장은 “앞으로도 남승룡 선생의 도전과 열정의 정신을 이어받아 전국의 마라톤 동호인들이 함께 즐기고 찾는 대한민국 대표 대회로 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.순천 최종필 기자