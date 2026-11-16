겨울철 노로바이러스 비상… 서울시, 어린이집·유치원 감염 차단 나선다

19일 감염병 관리 심포지엄

이미지 확대 노로바이러스 감염증 관리 심포지엄 포스터. 서울시 제공

세줄 요약 서울시, 겨울철 노로바이러스 확산 대비 심포지엄 개최

어린이집·유치원 대상 예방·소독·대응 지침 강화

영유아 감염 비중 높아 집단시설 각별한 주의 필요

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겨울철 영유아에게 구토와 설사 등을 일으키는 노로바이러스 감염증이 확산할 우려가 커지면서 서울시가 어린이집과 유치원의 감염 예방 강화에 나선다.서울시는 오는 19일 오후 3시 시청 서소문청사 대회의실에서 ‘2026 어린이집·유치원 노로바이러스 감염증 관리 심포지엄’을 개최한다고 16일 밝혔다.노로바이러스는 급성 위장관염을 일으키는 바이러스로, 주로 11월부터 환자가 늘어나 이듬해 1월까지 유행하는 경향이 있다. 지난해 노로바이러스 감염증 표본감시 환자 가운데 절반 이상이 0~6세 영유아로 나타나 집단생활시설의 각별한 주의가 요구된다.질병관리청에 따르면 전국 210개 병원급 의료기관의 올해 6~8월 노로바이러스 검출 건수는 814건으로, 지난해 같은 기간(377건)보다 약 2.2배 증가했다. 통상 유행이 적은 여름철에도 감염이 크게 늘어난 만큼 겨울철 확산에 대비해야 한다는 설명이다.이번 심포지엄에서는 감염병 전문가들이 노로바이러스의 주요 전파 경로와 예방법, 어린이집·유치원 조리환경 관리 요령 등을 소개한다. 차아염소산나트륨 등 소독제의 종류와 올바른 사용법도 안내한다.실제 어린이집의 감염병 대응 우수사례를 공유하고, 구토물 등 체액 처리와 환경 소독을 위한 표준 업무절차도 설명한다. 감염 의심 상황에서 교사와 관리자가 신속하게 대처할 수 있도록 현장 중심의 대응 방안을 제시할 예정이다.행사에는 어린이집·유치원 종사자와 보건소 관계자, 감염병 전문가 등 120여명이 참석할 예정이다. 관심 있는 일반 시민도 참여할 수 있다.시는 주요 발표 내용을 동영상 교육자료로 제작해 서울시 누리집에 공개하고, 연내 어린이집과 유치원에 감염 예방·관리 지침서도 배부할 계획이다.조영창 서울시 시민건강국장은 “노로바이러스는 영유아 감염 비중이 높은 만큼 사전 예방과 신속한 초기 대응이 중요하다”며 “전문가의 지식과 현장 경험이 실제 감염 예방으로 이어지도록 교육과 홍보를 지속하겠다”고 말했다.김소희 기자