서대문구, 차도·보도 제설 이원화…장비·인력 확충해 겨울철 대비

세줄 요약 차도·보도 제설 이원화, 보도 전담 인력 배치

급경사 통학로·정류장·역 주변 집중 관리

제설차량·소형장비 확충, 주민제설반 운영

이미지 확대 박운기(가운데) 서울 서대문구청장이 지난 13일 ‘서대문구 제설대책본부’ 현판식 후 관계 직원으로부터 겨울철 제설 대책을 보고받고 있다.

서대문구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서대문구는 올겨울 차도와 보도 제설 작업을 분리해 보도(인도)에 별도의 제설 인력을 투입하고, 급경사 통학로와 버스정류장, 지하철역 주변 등 보행자가 많이 이용하는 구간의 제설을 강화한다고 16일 밝혔다.구는 지난 13일 제설대책본부 현판식을 열고 내년 3월 15일까지 4개월간 겨울철 제설·한파대책에 들어갔다. 지난해 일부 간선도로에서 제설제를 다시 싣는 동안 작업이 지연되고, 좁은 골목과 보도에서는 장비 부족으로 제설에 어려움을 겪었던 점을 반영했다.이에 따라 기존에 통합 운영하던 차도와 보도 제설용역을 분리하고, 보도 제설 노선을 11개에서 14개로 늘려 총 22.4㎞를 관리한다. 급경사지 초등학교 주변 통학로 6곳을 우선 제설하고, 버스정류장 205곳과 지하철역 9곳 주변 보도도 집중 관리한다.제설차량은 16대 늘린다. 간선도로에 투입하는 대형 제설차는 12대에서 14대로, 이면도로 제설차량은 14대에서 28대로 확대한다. 제설차 진입이 어려운 골목과 보도에는 전기모터의 힘으로 눈을 밀어 치우는 소형 제설 장비 ‘전동 넉가래’와 수동 제설제 살포기 등 소형 장비 70대를 보급한다.급경사 도로와 결빙 취약구간에는 도로 열선 7곳을 확충하고, 고정식 염수분사장치 10곳과 이동식 장치 67대도 운영한다. 제설제는 1516t을 확보했다.주민 참여도 확대한다. 구는 지난 7월 주민제설반 운영 조례를 제정하고 14개 동에 주민제설반 683명을 구성했다. 주민제설반은 제설차가 접근하기 어려운 골목길과 보도 등에서 활동한다. 주민들이 쉽게 사용할 수 있도록 제설제 포대 무게도 기존 10㎏에서 5㎏으로 줄인다.한파 취약계층 보호대책도 마련했다. 한파특보가 발령되면 홀몸노인 1613명에게 매일 안부 전화를 하고, 연락이 닿지 않으면 방문해 안전을 확인한다. 저소득 취약노인 196명에게는 도시락과 밑반찬 지원을 확대한다. 한파쉼터 50곳과 24시간 응급대피소 3곳, 안전숙소 2곳도 운영한다.박운기 구청장은 “큰길의 눈을 치워도 집 앞 비탈길이나 버스정류장으로 가는 길이 얼어 있으면 외출하기 어렵다”며 “올겨울에는 보도에 전담 인력을 배치하고, 제설차가 들어가기 어려운 골목은 주민제설반과 함께 꼼꼼히 관리하겠다”고 말했다.이범수 기자