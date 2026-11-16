울산시, 2027년도 국비 1029억원 추가 확보 총력전

세줄 요약 국회 심사 맞춰 1029억4000만원 추가 확보전 돌입

시장, 정부·여야 지도부 만나 증액 필요성 설명

AI·조선·재난대응 등 14개 핵심 사업 반영 요청

이미지 확대 울산시 제공

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울산시가 2027년도 국가예산 국회 심사에 맞춰 1029억 4000만원 규모의 국비 추가 확보전에 돌입했다.김상욱 울산시장은 16일 국회를 방문해 예산결산특별위원회 위원들과 여당 지도부, 기획예산처 관계자 등을 만나 주요 현안 사업의 예산 반영을 요청했다.김 시장은 우선 조용범 기획예산처 차관, 김명중 예산실장, 박창환 예산총괄심의관 등 정부 관계자들을 만나 차질 없는 정부 차원의 협조를 당부했다.이어 예결위 여야 간사인 정태호 더불어민주당 의원과 유상범 국민의힘 의원, 허성무 예결소위원 등을 만나 각 사업별 추진 필요성과 예산 확보의 시급성을 상세히 설명했다.또한 김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표를 예방해 울산의 산업 전환 및 지역 현안 해결에 필요한 핵심 사업들을 설명하고 국회 예산 증액을 위한 당 차원의 적극적인 지원을 호소했다.이번 국회 심사에서 울산시가 증액을 건의한 핵심 사업은 산업·재난대응·교통·문화 분야 등 총 14개 사업이다. 주요 사업으로는 극한환경 피지컬 인공지능(Heavy-Duty AI) 선도모델 실증사업, 조선 인공지능 전환(AX) 특화 인공지능 시범 실증 공간(AI모델하우스) 구축 및 실증사업, 인공지능(AI) 활용 미래이동수단(모빌리티) 엔지니어링센터 구축, 인공지능·5G 기반 울산 국가산단 복합재난 대응 인프라 구축, 케이(K)-조선 시범 무인 자동화 공장(DDF) 구축사업 등이다.앞서 2027년도 정부 예산안에는 울산 관련 국비 3조 234억원이 반영됐다. 전년도 정부안보다 11.1% 늘어난 규모다.김상욱 울산시장은 “국회 예산 심사가 본격화된 지금은 울산에 꼭 필요한 사업을 국가예산에 담아내기 위해 역량을 집중해야 할 때”라고 강조하며, “예산안이 최종 확정될 때까지 여야 정치권과 긴밀히 협력하고, 사업 하나하나를 끝까지 챙겨 울산의 미래를 위한 투자가 제때 이뤄지도록 하겠다”고 밝혔다.한편, 2027년도 예산안은 이날 예결특위 소위원회의 감액 및 증액 심사를 시작으로 전체회의와 국회 본회의 의결을 거쳐 최종 확정된다. 예산안의 법정 처리 시한은 오는 12월 2일이다.울산 조원일 기자