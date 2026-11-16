울산 대표축제 명칭, 최우선 고려 요소는 ‘역사·문화’

세줄 요약 대표축제 명칭 최우선 요소로 역사·문화 선정

산업도시 정체성·시민 참여 가치도 상위권

처용·공업축제 등 다양한 명칭 제안 접수

이미지 확대 처용무는 2009년 유네스코 세계무형유산으로 등재됐다. 울산시 제공

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울산시가 지역 대표축제 발전 방향과 정체성 정립을 위해 실시한 설문조사에서 대표축제 명칭의 최우선 고려 요소로 ‘역사·문화’가 꼽혔다.울산시는 지난 9월 28일부터 10월 31일까지 지역 주요 기관 및 단체 39곳, 종교계 112곳 등 총 151곳을 대상으로 진행한 설문조사에 32개 기관·단체가 참여(응답률 21.2%)했다고 16일 밝혔다.조사 결과에 따르면 대표축제 명칭 고려 요소로 ‘울산의 역사·문화’가 23.2%를 기록해 가장 높게 나타났다. 이어 ‘산업도시의 정체성’과 ‘시민 참여·공감’이 각각 17.9%, ‘울산만의 고유성·차별성’과 ‘관광·도시브랜드 경쟁력’이 각각 14.3%, ‘통합·화합의 가치’가 12.5%로 조사됐다.적합한 대표축제 명칭으로는 총 30건의 제안이 접수됐다. 이 중 ‘처용’과 관련된 명칭이 4건, ‘울산공업축제’가 3건으로 나타났다. 이 밖에도 ‘울산7천년대축제’, ‘울산태화강축제’, ‘울산이음페스타’, ‘울산한울림문화축제’ 등 역사·문화, 산업, 지역자원, 시민 화합을 아우르는 다양한 아이디어가 제시됐다.축제 추진 방향으로는 시민 참여형 운영, 역사·문화 계승, 산업수도 정체성 강화, 지역자원 활용 및 5개 구·군 연계가 제안됐다. 또한 지속가능성을 위해 장기 계획과 예산 확보, 민관 협력, 친환경 축제 운영의 필요성도 강조됐다.특히, 기존 ‘처용문화’의 활용에 대해서는 대표축제의 정체성을 둘러싼 다양한 시각이 확인됐다.울산시는 이번 설문조사에서 제시된 다양한 의견들을 향후 지역축제 발전 방향 및 문화행사 활성화 방안을 검토하는 핵심 참고자료로 활용할 방침이다.울산시 관계자는 “앞으로도 각계각층의 다채로운 의견을 폭넓게 살펴보고, 시민들이 직접 참여해 즐길 수 있는 지역축제의 경쟁력을 높이도록 노력하겠다”고 말했다.울산 조원일 기자