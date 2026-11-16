김철우 보성군수, 전국 시장·군수·구청장과 ‘참좋은 지방자치 정책 대회’ 이끌어

국회의장·국무총리·여당 대표 참석

전국 지방정부 우수 정책 공유

이미지 확대 참좋은지방정부협의회장인 김철우 보성군수가 조정식 국회의장, 한성숙 국무총리, 김민석 더불어민주당 대표, 박정현 지방시대위원장, 염태영·황명선 국회의원을 비롯해 전국 기초자치단체장과 국회·정부 관계자들과 ‘2026 참좋은 지방자치 정책대회’를 개최하고 기념 촬영을 하고 있다.

이미지 확대 좋은지방정부협의회장인 김철우 보성군수가 개회사를 하고 있다.

이미지 확대 ‘2026 참좋은 지방자치 정책대회’에 한성숙 국무총리와 참좋은지방정부협의회장 김철우 보성군수가 우수 정책 발표에 공감하고 있다.

이미지 확대 ‘2026 참좋은 지방정부협의회 하반기 정기총회’후 김철우 보성군수 등 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.

이미지 확대 참좋은지방정부협의회장 김철우 보성군수가 ‘2026 참좋은 지방정부협의회 하반기 정기총회’에서 인사말을 하고 있다.

세줄 요약 국회 사랑재서 2026 참좋은 지방자치 정책대회 개최

전국 56개 지방정부 참여, 우수 정책 성과 공유

김철우 군수, 중앙과 지역 잇는 가교 역할 강조

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“지역의 변화가 대한민국의 진전입니다. 풀뿌리 민주주의 실현에 더 앞장서겠습니다.”김철우 보성군수가 참좋은지방정부협의회장으로서 지난 13일 국회 사랑재에서 전국 시장·군수·구청장들과 함께 ‘2026 참좋은 지방자치 정책대회’를 개최했다.‘참좋은 지방정책으로 국민은 든든하게’를 슬로건으로 열린 이번 대회에는 전국 56개 지방정부가 참여해 지역 현장에서 거둔 우수 정책 성과를 국회와 정부에 공유했다. 행사장에 마련된 정책 홍보 부스에서는 각 지역의 정책 추진 과정과 주요 성과를 한눈에 살펴볼 수 있도록 소개했다.이날 대회에는 조정식 국회의장, 한성숙 국무총리, 김민석 더불어민주당 대표, 박정현 지방시대위원장, 염태영·황명선 국회의원을 비롯해 전국 기초자치단체장과 국회·정부 관계자 등 300여명이 참석했다.지난 6월 제6대 참좋은지방정부협의회장으로 선출된 김철우 보성군수는 개회사에서 “지방정부의 연대와 협력이 대한민국 풀뿌리 민주주의의 근간이자 지방자치의 자산이다”고 강조했다. 이어 “국회와 정부, 여당이 지방정부의 역할 확대에 한목소리로 공감한 만큼 협의회가 지역과 중앙을 잇는 가교가 되겠다”며 “정부 정책은 주민의 일상까지, 지역의 목소리는 국회와 정부까지 전달될 수 있도록 보성군수이자 참좋은지방정부협의회장으로서 두 길을 잇겠다”고 강조했다.조정식 국회의장은 축사에서 “지방의 혁신이 곧 대한민국의 혁신이다”며 “지역에서 검증된 정책이 제도로 자리 잡아 전국으로 확산하는 데 국회가 입법으로 힘을 보태겠다”고 말했다.한성숙 국무총리는 지방정부의 정책이 다른 지역과 중앙정부 정책으로 이어지는 사례를 소개하며, “정부 정책이 주민 생활에 닿으려면 지방정부의 역할과 협력이 중요하다”고 밝혔다.김민석 더불어민주당 대표는 “시·군·구가 주민 생활에 밀접한 정책을 만들어왔다”며 지방재정 결손을 메우는 일을 이번 예산의 최우선 과제로 꼽았다.우수 정책 심사에서는 경기 광명시가 지역공동체 자산화 정책으로 국회의장상을 수상했다. 전남광주통합특별시 광산구는 ‘광산형 살던집 프로젝트’로 국무총리상, 강원 원주시는 시민주권 반상회 ‘뜻모아’로 참좋은지방정부협의회 대상을 받았다.한편 보성군은 지난해 같은 대회에서 김철우 보성군수가 직접 소개한 주민 참여형 환경 정비 사업 ‘클린600’으로 대상을 받았다. 올해는 김 군수가 협의회장으로 전국 지방정부의 정책 교류를 이끌었다. 앞으로도 현장 중심의 정책 혁신과 지방자치 발전에 앞장선다는 방침이다.보성 최종필 기자