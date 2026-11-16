유동균 마포구청장, 어린이·청소년 의원들의 반짝이는 정책 제안에 ‘엄지척’

플로깅 장비 대여소·생활체육 환경 개선 등 본회의서 의결

이미지 확대 유동균 마포구청장이 지난 14일 서울 마포구의회 본회의장에서 열린 ‘제4기 마포구 어린이·청소년의회 본회의 및 수료식’에서 어린이·청소년 의원들에게 격려의 말을 전하고 있다. 마포구 제공

세줄 요약 어린이·청소년의회 본회의와 수료식 개최

의원 38명, 6월부터 11월까지 의정 활동

정책 안건 3건 상정과 수료식 진행

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서울 마포구는 유동균 구청장이 지난 14일 마포구의회 본회의장에서 열린 ‘제4기 마포구 어린이·청소년의회 본회의 및 수료식’에 참석해 어린이·청소년 의원들을 격려했다고 16일 밝혔다.마포구 어린이·청소년의회는 어린이와 청소년이 일상에서 느끼는 문제를 직접 발굴하고 정책을 제안하는 참여 기구다. 올해는 어린이 의원 27명과 청소년 의원 11명 등 총 38명이 지난 6월부터 11월까지 정책 제안과 모니터링, 역량 강화 교육 등 다양한 의정 활동을 펼쳤다.이날 본회의에서는 의원들이 직접 발굴한 정책 안건 3건이 상정됐다. 주요 안건은 ▲플로깅 장비 대여소 설치 및 대회 운영 ▲어린이를 위한 마포 생활체육 환경 조성 ▲청소년 시설 홍보 및 개선 방안 등이다. 본회의에서 의결된 제안은 관련 부서에 전달될 예정이다.이어진 수료식에서는 우수 의원에 대한 표창과 수료증 수여가 진행됐다.유 구청장은 “서로를 존중하며 함께 해결책을 찾아갔던 시간이 오래도록 값진 기억으로 남길 바란다”며 “앞으로도 지역에 꾸준히 관심을 갖고 적극적으로 참여하는 민주시민으로 성장하길 기대한다”고 말했다.김소희 기자