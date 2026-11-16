한파 대응·안부확인…성동의 촘촘한 ‘겨울철 종합대책’

11월 15일부터 4개월간

5대 분야 대책 집중 추진

이미지 확대 유보화 성동구청장이 지난 12일 겨울철 제설대책본부 개소식에서 제설 대응을 당부하고 있다.

성동구 제공

세줄 요약 겨울철 종합대책 수립과 4개월간 집중 추진

한파·제설·안전·편의 등 5대 분야 강화

취약계층 안부 확인과 방한·해빙 지원 확대

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서울 성동구 ‘2026/27년 겨울철 종합대책’을 수립하고 다음해 3월 15일까지 4개월간 집중 추진한다고 16일 밝혔다. 지난 15일 시작했으며 올해는 주민 안전과 생활편의를 위한 대책을 한층 강화했다.구는 모든 주민이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 보건환경, 한파, 제설, 안전, 편의 5대 분야 사업을 중점적으로 추진한다. 먼저 겨울철 감염병 예방을 위해 어린이와 임산부, 어르신, 취약계층 등을 대상으로 인플루엔자(독감) 예방접종을 지원한다. 올해부터는 무료 예방접종 지원 대상을 기존 13세에서 14세까지 확대했다.또한 쾌적한 생활환경 조성에도 힘쓴다. 소규모 주택 등 주거시설의 정화조까지 겨울철 월동 모기 방제 대상을 확대한다. 고농도 미세먼지에 대비한 비상저감조치를 시행하고 비산먼지 발생사업장을 지도 및 점검한다.한파에 대비해서는 위기경보 단계에 따라 종합지원상황실과 재난안전대책본부를 운영하고 주민센터와 스마트쉼터 등 총 48곳의 한파쉼터와 164곳의 스마트 냉온열의자를 운영한다. 버스정류장 온기누리소도 확대 설치할 예정이다.독거 어르신 등 취약계층에 대한 보호도 강화한다. 단전, 단가스 등 47종의 빅데이터 기반 위기정보를 활용해 도움이 필요한 가구를 선제적으로 발굴하고 고립 위험가구를 집중 관리한다. 올해는 기존 휴대전화 통화 이력 대신 앱 알림 확인 여부로도 안부를 살필 수 있게 개선했다.아울러, 기초생활수급자, 차상위계층, 긴급지원대상자 등에는 ‘착착성동 생활민원기동대’를 통해 에어캡, 문풍지 등 방한재 부착을 지원한다. 수도관 동파가 우려되거나 동결 피해가 발생한 주거 취약가구에는 해빙 서비스를 지원한다.폭설에 대비한 제설 대응체계도 강화한다. 초등학교 통학로 등을 중심으로 도로 융설시스템(열선) 4곳을 추가 설치해 총 61곳을 운영하고 제설 장비와 인력을 확충해 강설 시 신속한 제설 작업으로 주민 불편을 최소화할 계획이다.겨울철 건조한 날씨로 인한 산불 예방에도 힘쓴다. 특히 올해는 소방, 경찰 등 관계기관 외에도 인접 자치구와도 합동 산불훈련을 실시해 산불 발생 시 신속하게 협력할 수 있는 공동 대응체계를 강화한다.유보화 구청장은 “한파와 폭설에 철저히 대비하는 것은 물론 주민 생활 곳곳을 세심하게 살펴 모두가 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.유규상 기자