동대문구 ‘패션봉제 페스티벌’…판매부터 제작도

구청 미래광장서 봉제협회 3곳과

가죽 의류 판매업체 제품 전시·판매

이미지 확대 ‘2026 동대문구 패션봉제 페스티벌’ 포스터.

동대문 제공

세줄 요약 패션봉제 페스티벌 개최와 제품 전시·판매

주민 체험 프로그램과 홍보 부스 운영

지역 봉제산업 관심과 이해 제고 목적

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서울 동대문구는 20일 구청 미래광장에서 ‘2026 동대문구 패션봉제 페스티벌’을 개최한다고 16일 밝혔다.봉제협회와 업체의 우수 제품을 주민들에게 소개·전시·판매하고 다양한 패션·봉제 체험 프로그램으로 지역 봉제산업에 대한 관심과 이해를 높이기 위해 마련됐다.행사에는 봉제협회인 동대문구의류봉제산업연합회, DDM패션봉제산업연합회, 동대문패션봉제발전산업협의회와 가죽의류 판매업체가 참여해 제품을 선보인다. 주민들은 지역 봉제업체가 만든 다양한 제품을 살펴보며 구매할 수 있고 참여 업체들은 제품과 기술력을 알리는 홍보 기회를 얻을 것으로 기대된다.패션·봉제의 매력을 경험할 수 있는 체험 프로그램도 마련된다. 한국소잉디자이너협회가 진행하는 봉제인형 키링 만들기, 가죽 카드 지갑 만들기, 퍼스널 컬러 체험 등 다채로운 프로그램이 운영된다.아울러 구 패션봉제지원센터와 패션봉제 복합지원센터 홍보 부스에서는 센터 사업을 소개하고 잔여 원단을 활용해 제작한 기념품 등을 전시할 예정이다. 행사장에서는 푸드 트럭도 운영해 방문객들이 축제와 함께 간단한 먹거리를 즐길 수 있도록 한다.최동민 구청장은 “패션봉제협회 등의 제품 전시·판매와 다양한 체험·홍보 프로그램에 관심 있는 주민들의 많은 방문을 바란다”고 말했다.유규상 기자