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오세훈, 서울광장 성탄트리 점등식…“모두가 따뜻한 겨울 되길”

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이범수 기자
이범수 기자
수정 2026-11-16 21:51
입력 2026-11-16 21:51
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오세훈 서울시장이 16일 서울 중구 서울광장에서 열린 2026 대한민국 성탄축제 성탄트리 점등식에 참석해 축사하고 있다. 서울시 제공
오세훈 서울시장이 16일 서울 중구 서울광장에서 열린 2026 대한민국 성탄축제 성탄트리 점등식에 참석해 축사하고 있다.
서울시 제공


오세훈 서울시장은 16일 저녁 서울광장 성탄트리 점등식에 참석해 “성탄은 우리 곁의 이웃을 돌아보는 날”이라며 “짧은 인사가 누군가에는 긴 겨울을 나는 힘이 될 수 있으니 문득 떠오르는 분들께 안부 한마디 전해보시면 좋겠다”고 말했다.

그러면서 “서울시 또한 도움이 필요한 시민께 먼저 다가가고 외로움 속에 지내는 분들이 이웃과 마음을 나눌 수 있도록 하겠다”며 “소외되는 이 없이 모두가 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 촘촘하게 정책을 추진하겠다”고 강조했다.


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해마다 성탄절을 앞두고 설치되는 ‘서울광장 성탄트리’는 겨울철 서울 도심의 명물로 손꼽힌다. 올해는 폭 8ｍ, 높이 19ｍ로 초록·빨강·금·은색 등의 색을 사용하고 조명으로 은하수가 쏟아지는 듯한 효과를 줬다. 시는 올해 트리에 생명과 소망, 사랑과 기쁨 등 메시지를 담았다고 설명했다.

이범수 기자
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