오세훈, 서울광장 성탄트리 점등식…“모두가 따뜻한 겨울 되길”

이미지 확대 오세훈 서울시장이 16일 서울 중구 서울광장에서 열린 2026 대한민국 성탄축제 성탄트리 점등식에 참석해 축사하고 있다.

서울시 제공

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오세훈 서울시장은 16일 저녁 서울광장 성탄트리 점등식에 참석해 “성탄은 우리 곁의 이웃을 돌아보는 날”이라며 “짧은 인사가 누군가에는 긴 겨울을 나는 힘이 될 수 있으니 문득 떠오르는 분들께 안부 한마디 전해보시면 좋겠다”고 말했다.그러면서 “서울시 또한 도움이 필요한 시민께 먼저 다가가고 외로움 속에 지내는 분들이 이웃과 마음을 나눌 수 있도록 하겠다”며 “소외되는 이 없이 모두가 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 촘촘하게 정책을 추진하겠다”고 강조했다.해마다 성탄절을 앞두고 설치되는 ‘서울광장 성탄트리’는 겨울철 서울 도심의 명물로 손꼽힌다. 올해는 폭 8ｍ, 높이 19ｍ로 초록·빨강·금·은색 등의 색을 사용하고 조명으로 은하수가 쏟아지는 듯한 효과를 줬다. 시는 올해 트리에 생명과 소망, 사랑과 기쁨 등 메시지를 담았다고 설명했다.이범수 기자