‘2026 구례 관광 SNS 어워즈’···구례 매력 담은 영상 공모전

오는 25일까지 접수

최우수상 100만원 등 총 8편 선정

이미지 확대 구례군청

세줄 요약 공모전 개최와 부제 ‘내가 발견한 구례의 매력’

7월~10월 31일 방문 제작 릴스 영상 대상

16일부터 25일까지 접수, 개인당 1작품 제한

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전남광주통합특별시 구례군이 지역의 다양한 관광자원과 숨은 매력을 널리 알린 참신한 SNS 영상 콘텐츠를 발굴하기 위해‘2026 구례 관광 SNS 어워즈 공모전’을 개최한다.이번 공모전은 ‘내가 발견한 구례의 매력’이라는 부제로 관심 있는 전 국민 누구나 참여할 수 있다. 응모 대상은 지난 7월부터 10월 31일까지 구례를 방문해 관광자원을 체험하고 제작한 인스타그램 릴스 영상이다. 개인당 1작품까지 출품할 수 있다.작품 접수는 16일부터 오는 25일까지 진행한다. 참가자는 본인의 인스타그램 계정에 필수 해시태그(#구례관광SNS어워즈)를 포함해 영상을 공개 게시한 후, 신청서와 서약서, 인스타그램 인사이트 화면 캡처 자료 등을 이메일(guryestory@naver.com)로 제출하면 된다.심사는 정량평가 40%, 외부 전문가 평가 40%, 내부 전문가 평가 20%를 합산해 진행한다. 조회수와 참여율, 공유·저장 실적 등을 기준으로 본선 진출작 16편을 선정한다. 이후 전문가 심사를 통해 관광자원 전달 효과와 창의성, 구례의 자연·감성·휴식 이미지 표현, 영상 완성도 등을 종합적으로 평가한다.수상작은 총 8편을 선정한다. 최우수상 1편 100만원, 우수상 2편 각 50만원, 장려상 5편 각 20만원 등의 상금을 수여한다. 최종 수상작은 12월 15일 발표할 예정이다.장길선 구례군수는 “이번 공모전이 국민의 다양한 시선으로 발견한 구례의 매력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다”며 “구례의 아름다운 풍경과 특별한 경험을 자신만의 개성 있는 영상으로 담아낸 많은 분들의 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.구례 최종필 기자