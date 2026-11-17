일본서 쌓은 영농형태양광 경험

영농형태양광 설비 공급 및 기술 협력 확대

이미지 확대 파루 영농형 태양광 설치 전경

이미지 확대 산단 주차장에 설치된 파루 AI 태양광 트래커

이미지 확대 파루가 설치한 일본 토메의 400㎾ 영농형태양광 발전소 전경

이미지 확대 파루가 일본 카이치에 설치한 150㎾ 영농형태양광 발전소의 추수 모습

세줄 요약 관련 법 시행 맞춰 영농형태양광 사업 본격화

10년 넘는 기술개발과 현장 실증 경험 축적

햇빛소득마을 연계로 사업 영역 확대 계획

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전남광주 순천시에 본사를 둔 신재생에너지 전문기업 파루(PARU)가 다음 달 17일 ‘영농형 태양광 발전사업의 활성화 및 지원에 관한 법률’ 시행에 발맞춰 영농형태양광 사업을 본격 추진한다.파루는 10년 이상 축적해 온 기술개발과 현장 실증 경험을 바탕으로 영농형태양광 설비 공급과 설치, 기술 협력을 대폭 확대하고, 주민참여형 ‘햇빛소득마을’과 연계한 사업에도 적극 참여할 계획이다.오는 12월 시행되는 관련 법률은 농업 생산활동을 유지하면서 태양광 발전을 병행할 수 있도록 사업 허가 및 지원 근거를 마련한 제도다. 일정 요건을 갖춘 농업인과 주민참여협동조합, 농업법인 등의 참여를 규정하고, 농기계 운용과 일조량 확보 등 영농 여건을 고려한 기준과 행정적·재정적 지원을 담고 있어 농가 소득 증대와 재생에너지 보급 확대가 기대된다.파루는 영농형태양광 분야에서 독보적인 기술력과 실증 경험을 갖춘 기업으로 평가받고 있다. 지난 2014년부터 태풍 등 자연재해가 많은 일본 시장에 진출해 기술개발과 설치·실증을 지속해 왔다. 2017년 국내 영농형 양축 추적식 태양광 발전소 준공, 2019년 농촌진흥청 국립식량과학원과의 업무협약(MOU) 체결 등을 통해 국내외 실증 기반을 꾸준히 넓혀왔다.파루가 제시하는 영농형태양광의 핵심은 ‘농업 현장에 최적화된 맞춤형 시스템’이다. 농기계의 원활한 이동 공간 확보, 작물 생육에 필요한 햇빛 유지, 태풍·강풍 등 혹독한 외부 환경을 견디는 구조적 안전성을 종합적으로 고려했다. 특히 태양의 위치에 따라 모듈 각도를 조절하는 추적 기술과 독자적인 구조물 설계 역량을 활용해 농지별 재배 여건에 최적화된 시스템 공급을 확대할 방침이다.나아가 파루는 개별 농가를 넘어 마을 단위로 영농과 에너지 생산이 공존하는 ‘햇빛소득마을’ 사업으로 영역을 확장한다. 농가가 지속 가능한 영농활동을 이어가면서 발전 소득을 얻고, 사업 수익이 지역사회에 환원될 수 있도록 설비와 기술 지원을 아끼지 않을 예정이다.파루 관계자는 “영농형태양광은 농사를 지속할 수 있는 환경과 장기간 운영할 수 있는 설비를 함께 갖추는 것이 중요하다”며 “2014년부터 일본을 시작으로 10년 넘게 기술개발과 설치, 실증을 이어오며 사업을 준비해 왔다”고 말했다. 이어 “축적한 기술과 현장 경험을 바탕으로 영농형태양광 보급을 확대하고, 햇빛소득마을과 연계해 농업인과 농촌주민의 소득 기반을 넓히는 데 기여하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자