세줄 요약 표창 수여식 개최, 주민 64명 표창

5개 분야 대상자, 추천·심의로 확정

매년 상하반기 모범구민 선정·격려

이미지 확대 장인홍 서울 구로구청장이 16일 구로구민회관에서 열린 ‘2026년 하반기 모범구민 표창 수여식’에서 수상자에게 표창장을 전달하고 있다.

구로구 제공

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서울 구로구는 전날 구민회관에서 ‘2026년 하반기 모범구민 표창 수여식’을 열고 지역사회 발전과 구민 화합에 기여한 주민 64명에게 표창을 수여했다고 17일 밝혔다.수여식에는 장인홍 구로구청장을 비롯해 수상자와 가족, 국회의원, 시·구의원 등 200여명이 참석했다.표창 대상자는 모범 통·반장 및 직능단체, 교육·문화, 청소·환경, 지역사회 발전, 재난안전 등 5개 분야에서 선정됐다. 각 동 주민센터의 추천과 공적심사위원회 심의를 거쳐 최종 확정됐다.구는 지역사회 발전에 힘쓰고 구민 화합에 기여한 숨은 공로자를 발굴하고 격려하기 위해 매년 상하반기 두 차례 모범구민을 선정해 표창하고 있다.장 구청장은 “묵묵히 지역을 위해 헌신해 온 모범구민들 덕분에 구로구가 더욱 따뜻하고 살기 좋은 도시로 성장하고 있다”며 “앞으로도 지역을 위해 애쓰시는 구민들의 노고가 빛을 발할 수 있도록 숨은 공로자를 꾸준히 발굴하고 격려하겠다”고 말했다.이범수 기자