17일부터 내년 1월 3일까지 겨울 시즌

이미지 확대 세종문화회관 ‘커튼콜 가든’ 포스터 세종문화회관 ‘커튼콜 가든’ 포스터

세줄 요약 겨울마켓 전환, 뒤뜰 운영 일정 공개

붕어빵·뱅쇼 등 겨울 먹거리 판매

산타 조형물·경품 이벤트 마련

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세종문화회관 뒤뜰이 겨울을 맞아 붕어빵과 뱅쇼를 즐기고 초대형 산타를 만날 수 있는 ‘겨울마켓’으로 변신한다.세종문화회관은 가을 시즌에는 재즈 공연 등을 선보였던 야간문화정원 ‘커튼 콜 가든’을 17일부터 겨울마켓으로 선보인다고 밝혔다. 커튼 콜 가든은 서울시 야간경제 활성화 사업의 일환으로, 세종문화회관이 10월 처음 선보인 야외 문화공간이다.겨울 시즌은 내년 1월 3일까지 세종문화회관 뒤뜰 ‘예술의 정원’에서 매일 오전 11시부터 오후 9시까지 운영된다. 뒤뜰이 겨울 먹거리와 연말 선물, 크리스마스 분위기가 어우러진 마켓으로 변신한다. ‘행복한잉어빵’에서는 붕어빵과 호떡, 군고구마, 어묵 등 겨울 간식을 선보이고 ‘차나무뱅쇼’에서는 따뜻한 뱅쇼와 하이볼 등을 판매한다.정원 곳곳에서는 매주 10∼20여개 업체가 참여하는 겨울마켓도 열린다. 니트와 머플러, 핸드메이드 주얼리, 도자기 등 생활·공예품부터 약과, 쿠키 등 다양한 먹거리를 선보인다. 주차별로 참여 업체가 달라져 다양한 연말 선물을 만나볼 수 있다.정원에는 높이 5m의 초대형 산타 조형물을 설치해 포토존을 조성한다. 겨울마켓에서 상품을 구매한 시민을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다. 정원 곳곳에는 아웃도어용 텐트와 야외 난방기기를 설치해 추위를 막을 방침이다.커튼 콜 가든은 별도 예약이나 입장료 없이 누구나 자유롭게 이용할 수 있다. 앞서 지난달 15일부터 이달 8일까지 운영된 커튼 콜 가든 가을 시즌에는 우천과 정기 휴무일을 제외한 18일간 총 1만 1050명이 방문했다.안호상 세종문화회관 사장은 “문화예술의 가치는 무대 위의 감동을 넘어 사람들이 도시에 머물고 서로 교류하는 시간으로 확장될 때 더욱 커진다”며 “시민의 일상에 스며든 문화적 경험이 광화문의 새로운 활력으로 이어지길 바란다”고 말했다.김주연 기자