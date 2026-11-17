매월 주민센터·반찬가게 찾는 미션

식료품·생필품 ‘행복 상자’ 전달도

이미지 확대 도봉구 쌍문2동에서 운영 중인 ‘발도장 꾹, 안녕 똑똑’ 프로그램의 스탬프 카드.

도봉구 제공

세줄 요약 도봉구, 쌍문2동 1인 가구 40명 대상 사업 운영

주민센터·반찬 가게 정기 방문 스탬프 미션 진행

혈압·혈당 확인 뒤 행복 상자 전달

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서울 도봉구는 쌍문2동에서 고립 위험이 있는 중장년 및 어르신 1인 가구 40명을 대상으로 생활 밀착 안심 미션 ‘발도장 꾹, 안녕 똑똑’ 사업을 운영 중이라고 17일 밝혔다.발도장 사업은 고립 위험 중노년 1인 가구를 정기적으로 외출하도록 유도해 건강과 영양 상태를 체크할 수 있도록 돕는 프로그램이다. 프로그램에는 총 40명이 참여해 지난 6월부터 10월까지 매달 주민센터를 2회, 지정된 반찬 가게를 1회씩 찾는 ‘스탬프 미션’을 수행했다.이들은 쌍문2동 주민센터의 ‘건강이음터’를 찾아 혈압·혈당을 측정했다. 또 반찬 가게에서는 월 1만원 상당의 반찬을 수령한 다음 준비된 카드에 스탬프를 하나씩 찍었다. 5개월 동안 성실히 미션을 완수한 참여자들에게는 식료품 및 생필품으로 구성된 ‘행복 상자’가 전달됐다.운영에는 쌍문2동 ‘우리 동네 돌봄단’ 위원 7명이 손을 보탰다. 위원들은 미션 수행 외에도 참여자에게 전화로 안부를 확인하는 방식으로 모니터링을 실시했다.김동욱 구청장은 “참여자에게 일상의 활력이 되었길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 손잡고 고독사 위험을 선제적으로 예방하는 맞춤형 복지 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자