세줄 요약 개관식 개최와 서북권 3개 구 협력 성과 공유

광역 재활용·폐기물 처리시설 지난해 5월 준공

지하화 시설과 주민편익·체험공간 조성

이미지 확대 지난 16일 서울 은평구 은평광역자원순환센터 개관식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 유동균 마포구청장, 김미경 은평구청장, 민경선 고양특례시장, 박운기 서대문구청장.

은평구 제공

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서울 은평구는 지난 16일 은평광역자원순환센터 개관식을 열고 서북권 3개 자치구의 광역 자원순환 협력 성과를 공유했다고 17일 밝혔다.개관식에는 김미경 은평구청장과 유동균 마포구청장, 박운기 서대문구청장, 민경선 고양특례시장을 비롯해 국회의원과 구의회 의장, 지역 주민 등 300여명이 참석했다. 김성환 기후에너지환경부 장관과 오세훈 서울시장은 영상으로 축하 메시지를 전했다.은평광역자원순환센터는 은평·마포·서대문구가 공동 추진한 광역 재활용·폐기물 처리시설이다. 2017년 기본계획 수립과 서북권 3개 구의 협약 체결 등을 거쳐 지난해 5월 준공됐다. 자치구 간 협력을 통해 공동의 폐기물 처리 문제를 해결하기 위해 조성됐다.센터는 폐기물 처리시설을 전면 지하화하고 지상에는 축구장 등 주민편익시설을 조성한 것이 특징이다. 자원순환체험센터와 홍보관도 갖춰 주민들이 재활용과 자원순환의 중요성을 배우고 체험할 수 있도록 했다.개관식에서는 센터 건립 유공자 표창과 감사패 전달, 추진 경과보고 등이 진행됐다. 참석자들은 자원순환체험센터와 홍보관, 재활용품 선별시설을 둘러보며 운영 현황을 살폈다.구는 앞으로 센터를 안정적으로 운영하는 한편, 환경교육과 견학 프로그램을 확대해 주민들의 자원순환 실천을 지원할 계획이다.김 구청장은 “은평광역자원순환센터는 주민과의 소통과 서북3구의 협력으로 이뤄낸 뜻깊은 결실”이라며 “앞으로도 지역 간 협력을 강화하고, 센터를 주민과 함께하는 자원순환의 거점으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.이범수 기자