16일 사랑의 온도탑 2곳 제막

2월 14일까지 25억원 모금 목표

이미지 확대 서준오 노원구청장이 지난 16일 롯데백화점 노원점 앞 광장에서 열린 사랑의 온도탑 제막식에서 기념촬영을 하고있다.

노원구 제공

세줄 요약 캠페인 시작과 온도탑 제막식 개최

25억원 모금 목표와 전달 계획 발표

홍보대사 위촉과 첫 기부자 참여

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서울 노원구는 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 캠페인을 시작했다고 17일 밝혔다. 앞서 지난 16일 롯데백화점 노원점 앞 광장에서 사랑의 온도탑 제막식을 열었다.이 사업은 주민과 기업, 단체가 함께 지역 내 어려운 이웃을 돕는 나눔 캠페인이다. 구는 다음해 2월 14일까지 3개월간 성금과 성품 25억원을 모금해 저소득 주민과 사회복지시설 등에 전달할 계획이다.모금 현황을 보여주는 사랑의 온도탑은 롯데백화점 노원점 앞 광장과 중랑천 만남의 광장 등 2곳에 설치됐다. 모금액이 2500만원 늘어날 때마다 온도가 1도씩 올라가며, 목표액인 25억원을 달성하면 100도에 도달한다.구는 이날 제막식에서 꾸준한 기부와 봉사활동을 이어온 ‘서울동북부영웅시대’를 홍보대사로 위촉했다. 서울동북부영웅시대는 지역 청소년 장학금 지원을 비롯해 노인 요양시설과 중증장애인 시설 등을 위한 나눔을 꾸준히 펼쳐 온 단체다. 또 제막식의 첫 기부는 에스비글로벌헬스케어가 맡았다. ‘1호 기부자’로 참여한 에스비글로벌헬스케어는 지난 2022년 9월 취약계층을 위한 마스크 기부를 시작으로 현재까지 총 44억 4000여만 원을 기부했다.기부 방식도 다양화했다. 구청 복지정책과와 동 주민센터를 통한 기부는 물론, 구청사 1층에 설치된 카드 태그형 기부 단말기를 이용해 간편하게 기부할 수 있다. 홍보물에 삽입된 QR코드, 지방세 환급금과 ETAX 마일리지, 서울Pay+ 등 현금성 포인트를 활용한 기부도 가능하다.주민들의 자발적인 참여도 이어지고 있다. 노원구는 2025년 25억 6000여만 원, 2026년 26억 7000여만 원을 모금하는 등 매년 목표액을 웃도는 성과를 거뒀다. 특히 공동주택 주민들이 십시일반 모은 성금이 전체의 32.5%를 차지한다. 구청 직원들도 나눔에 힘을 보태고 있다. 지난해에는 직원들이 소장품과 생활용품 등을 기부하고 판매 수익금을 성금으로 전달하는 ‘대파(대단한 나눔파티) 마켓’을 열어 333만원을 모금했다.서준오 구청장은 “어려운 시기에도 이웃을 위해 따뜻한 마음을 나눠 주시는 주민과 기업, 단체에 깊이 감사드린다”며 “작은 정성이 모여 큰 희망이 되는 만큼, 소중한 마음이 꼭 필요한 이웃에게 온전히 전달될 수 있도록 세심히 살피겠다”고 말했다.유규상 기자