세줄 요약 유구 97기 확인, 정밀발굴조사 착수

전체 구역 일부, 국가유산청 통보 대상

도로 개설 일정 일부 지연 불가피

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이미지 확대 농소~강동간 도로개설 발굴 문화재 사진 울산시 제공

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울산시는 울산 북구 가대동과 산하동을 잇는 ‘농소~강동간 도로개설공사’ 구간에서 삼국시대 석곽묘를 비롯한 다수의 유구가 발견돼 정밀발굴조사에 들어간다고 17일 밝혔다.이에 따라 원활한 도로 개설을 목표로 했던 당초 공사 일정에는 일부 차질이 빚어질 전망이다.울산시에 따르면, 시는 농소~강동간 도로 공사(총연장 11.1km·왕복 4차로)에 앞서 전체 사업구역 94만 2971㎡를 대상으로 지표조사와 시굴조사를 순차적으로 진행해 왔다. 현재까지 3개 구역 8만 7761㎡에 대한 시굴조사를 완료한 결과, 삼국시대 석곽묘와 조선시대 건물터 및 토광묘, 시대를 알 수 없는 우물 등 모두 97기의 유구가 확인됐다.이에 따라 전체 조사 구역 중 1만 8872㎡는 국가유산청으로부터 정밀발굴조사 통보를 받았거나 통보가 예정된 상태다.울산시는 현재까지 확인된 유구가 과거 기록보존 조치 후 도로를 개설했던 인근 ‘오토밸리로 유적’과 유사한 양상이라고 설명했다. 다만 이번 공사 구간의 최종 보존 방식은 아직 확정되지 않았으며, 향후 정밀발굴조사를 마친 뒤 국가유산청의 검토를 거쳐 결정될 예정이다.정밀발굴과 그에 따른 보존 조치에 상당한 기간이 소요되는 만큼 도로 개설 공정의 일부 지연은 피할 수 없게 됐다. 총사업비 6209억원이 투입되는 이번 사업은 지난 2019년 국가균형발전 프로젝트 예비타당성조사 면제 사업으로 선정된 울산의 핵심 사회간접자본(SOC) 사업이다. 지난 2024년 10월 본격적인 착공에 들어갔으며, 현재 공정률은 약 4% 수준이다.오세국 울산시 종합건설본부장은 “문화재 조사로 도로공사 일부 지연이 불가피하다”며 “철저한 공정 관리와 문화재 조사계획 일정 관리를 통해 공사 기간에 미칠 영향을 최소화하겠다”고 말했다.울산 조원일 기자