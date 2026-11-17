오전 6시부터 9시까지 상황실 운영

조유진 구청장 “안전한 이동 환경 지원”

이미지 확대 서울 영등포구가 마련한 특별 수상차량의 모습.

영등포구 제공

세줄 요약 수능 당일 특별교통대책 추진

상황실 운영과 비상연락체계 구축

비상수송차량·마을버스 집중 배차

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서울 영등포구는 19일 시행되는 ‘2027학년도 대학수학능력시험’ 수험생의 안전하고 신속한 이동을 위해 특별교통대책을 추진한다고 17일 밝혔다.올해 영등포에는 일반 시험장 7개교와 경증 시각장애 수험생을 위한 특별시험장 1개교 등 8곳에서 3073명이 시험을 본다. 구는 시험 당일 오전 6시부터 9시까지 ‘교통대책 상황실’을 운영, 시험장 주변 교통상황을 실시간으로 파악하고, 서울시와 경찰 등 유관기관과 비상연락체계를 구축해 돌발 상황 발생 시 신속히 대응할 방침이다.수험생들의 이동을 지원하기 위해 시험 당일 오전 7시부터 8시까지 ‘비상수송차량’을 운영한다. 지정된 안내지점 18곳에 동주민센터 행정차량과 민간 자원봉사 차량 등 총 34대의 차량(행정 21대·민간 13대)과 94명의 인력(직원 59명·민간 35명)을 배치해 수험생의 시험장 이동을 지원한다. 주요 안내지점은 영등포역, 선유도역, 양평역, 신풍역, 문래역, 여의나루역 등이다.또 수험생 입·퇴실 시간대(오전 6시~8시, 오후 6시~9시) 시험장을 경유하는 마을버스를 집중 배차하며, 서울시에서도 지하철 증회 운행과 시내버스 집중 배차를 실시한다.조유진 구청장은 “오랜 기간 최선을 다해 준비해 온 수험생들의 노력이 좋은 결실로 이어질 수 있도록 시험 당일 교통 편의 제공과 안전한 이동 환경 조성을 위해 노력하겠다”고 전했다.수송 지원과 관련한 문의 사항이 있거나 시험 당일 비상상황이 발생할 경우 영등포구 교통대책상황실(02-2670-4289)로 문의하면 된다.김동현 기자