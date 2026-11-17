체류형 겨울 축제…특별 공연·거리 퍼레이드 등 행사 ‘풍성’

이미지 확대 2026 함평 겨울빛축제 홍보 포스터.

세줄 요약 축제 한 달 앞두고 준비 본격화

엑스포공원·읍 시가지로 공간 확대

공연·체험·상권 연계형 축제 추진

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전남광주특별시 함평군이 겨울밤을 아름답게 밝힐 ‘2026 함평 겨울빛축제’를 한 달 앞두고 본격적인 준비에 들어갔다.‘함평의 밤, 빛의 향연!’을 주제로 다음 달 18일부터 14일간 함평엑스포공원과 함평읍 시가지 일원에서 개최되는 이번 축제는 화려한 야간 경관과 색다른 참여형 축제 프로그램 등이 펼쳐질 예정이다.특히 올해로 3회째인 이번 축제는 기존 경관 중심 축제에서 벗어나 공연과 체험, 지역 상권이 어우러지는 ‘체류형 겨울 축제’로 새롭게 거듭날 계획이다.축제 공간을 함평엑스포공원에서 함평읍 시가지까지 확대하고, 관람객들의 눈길을 끌 차별화된 야간 경관과 다양한 참여형 프로그램도 강화했다.함평엑스포공원에는 ‘빛의 신화동산’과 ‘빛의 정원’ 등 테마형 야간 경관을 조성하고, 대형 크리스마스트리와 다양한 빛 조형물로 겨울밤을 화려하게 수놓는다.또 새롭게 도입된 입체형 미디어아트 콘텐츠는 관람객에게 생동감 있는 볼거리를 제공한다.함평읍 시가지에는 빛의 관문과 포토존으로 꾸며진 ‘빛의 거리’를 조성하고, 특설 무대와 거리 퍼레이드 등 새로운 공연 콘텐츠도 선보인다.소원 배 띄우기와 클래식 자동차 전시, 겨울 감성 체험 등 관람객 체험 프로그램도 강화했다.지역경제 활성화를 위해 함평 지역 상점 이용객을 대상으로 한 경품 이벤트 운영과 특별 추첨 행사도 열려 관광객들의 소비를 유도한다.이남오 함평군수는 “올해 겨울빛축제는 축제 공간을 읍 시가지까지 넓히고, 새로운 빛 경관과 공연·체험 콘텐츠를 대폭 보강했다”며 “함평의 특별한 겨울밤을 만든 이번 축제에 많은 관심과 방문을 부탁드린다”고 말했다.함평 류지홍 기자