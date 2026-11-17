아침 시간대 의료 접근성 높이고 맞벌이 가정 의료 이용 지원

이미지 확대 ‘여수시 새벽별어린이병원 운영 의료기관 공개 모집’ 홍보물.

세줄 요약 평일 오전 소아 진료 공백 해소 추진

새벽별어린이병원 운영기관 공개 모집

11월 30일까지 신청, 12월 중 선정

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전남광주 여수시가 평일 이른 아침 시간대 소아 진료 공백을 해소하기 위해 ‘2027년 새벽별어린이병원’ 운영 의료기관을 공개 모집한다.새벽별어린이병원은 평일 오전 7시부터 9시까지 소아 경증 환자에게 외래진료를 제공하는 사업이다.일반 의료기관의 진료 시작 전 소아 진료 서비스를 제공해 아침 시간대 의료 접근성을 높이고 맞벌이 가정의 의료 이용 편의를 돕기 위해 추진된다.이번 공모는 평일 오전 소아청소년과 진료가 가능한 병·의원을 대상으로 하며 선정된 의료기관은 2027년 1월부터 2년간 새벽별어린이병원을 운영하게 된다.신청은 11월 30일까지 여수시 보건행정과에 공문 또는 방문 접수하면 된다.공모와 관련한 자세한 사항은 여수시 누리집 공고문을 확인하거나 보건행정과(☎ 061-659-4236)로 문의하면 된다.시는 사업계획의 실현 가능성과 운영계획의 적정성, 사업 효과 제고 방안, 의료기관의 업무 수행 능력 등을 종합적으로 심사해 12월 중 최종 운영기관을 선정할 계획이다.선정된 의료기관에는 사업계획과 예산 심의 결과에 따라 의료 인력 인건비와 운영비 등을 지원한다.시는 분기별로 운영시간 준수 여부와 보조금 집행의 적정성 등을 점검해 사업이 안정적으로 운영될 수 있도록 관리할 방침이다.시 관계자는 “소아청소년과 의료 인력 확보가 어려운 상황에서 아이가 아플 때 이른 아침에도 진료받을 수 있는 여건을 마련하는 것이 중요하다”며 “새벽별어린이병원 운영으로 소아 진료 공백을 줄이고, 부모들이 안심하고 자녀를 양육할 수 있는 소아 의료 안전망을 구축하겠다”고 말했다.여수 류지홍 기자