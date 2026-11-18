무안공항활성화추진위 40여명, 18일 세종 국토부 방문

지역사회 서명부 제출 및 4대 요구사항 성명 발표 예정

이미지 확대 무안국제공항 외경

세줄 요약 무안공항 조기 재개항 촉구 집회 예고

공항 내 분향소 조속 이전 요구 제기

세종 국토부 방문해 서명부 전달 계획

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전남광주 무안 지역 시민단체가 무안국제공항의 조기 재개항과 공항 내 분향소의 조속한 이전을 촉구하며 정부세종청사 상경 집회에 나선다.무안국제공항활성화추진위원회(이하 추진위)는 18일 위원장 등 회원 40여명이 버스를 이용해 세종특별자치시 국토교통부를 방문하고, 오후 2시부터 5시까지 청사 앞에서 집회를 연다고 밝혔다. 추진위는 이날 현장에서 지역사회의 염원을 담은 서명부도 국토부에 전달할 계획이다.추진위는 공항 내부에 마련된 분향소가 옛 전라남도(현 전남광주통합특별시)가 유가족 의견을 반영해 설치한 시설로, 무안군이 군민 여론 수렴을 거쳐 무안스포츠파크에 조성한 국민분향소와는 별개의 시설이라고 설명했다.추진위는 이번 집회에서 발표할 성명서를 통해 ▲공항 내 분향소의 조속한 이전 ▲유가족 및 관계기관과 협의한 이전 장소·일정의 즉각 확정 ▲설치 주체인 통합특별시장과 관계기관의 책임 있는 조치 ▲국토교통부의 조기 재개항 일정 조속 제시 등 4대 요구사항을 공식 촉구할 예정이다.추진위 관계자는 “유가족에 대한 예우와 추모의 뜻을 깊이 존중하면서도 공항 정상화를 위한 책임 있는 결단과 실행이 시급한 시점”이라며 “이번 세종 방문을 통해 지역민의 간절한 뜻을 정부에 분명히 전달하겠다”고 말했다.임형주 기자