12만ℓ 규모 제1공장 준공식…내년 본격 상업생산 목표

국내 제약·바이오 생산액 인천 집중…산업 경쟁력 강화

이미지 확대 롯데바이오로직스 송도 공장. 인천시 제공

세줄 요약 송도 제1공장 준공과 생산 확대 계획

12만ℓ 규모 공장, 750명 근무 시작

2027년 상업생산 시 매출·고용 기대

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롯데바이오로직스가 인천 송도국제도시에 바이오의약품 생산공장을 준공하고 본격적인 사업 확대에 나섰다. 국내 제약·바이오 생산액의 60% 이상이 집중된 인천의 바이오산업 경쟁력도 한층 강화될 것으로 기대된다.인천경제자유구역청은 롯데바이오로직스가 18일 송도 첨단산업클러스터에서 바이오캠퍼스 제1공장 준공식을 개최했다고 밝혔다.행사에는 박찬대 인천시장과 신동빈 롯데그룹 회장, 정일영·송영길·배준영 국회의원, 김종철 인천경제청장 등이 참석했다.롯데바이오로직스는 송도 첨단산업클러스터 내 20만2285㎡ 부지에 바이오의약품 생산공장 3개를 건립해 총 36만ℓ 규모의 생산시설을 구축한다는 구상이다. 이를 기반으로 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업을 확대한다.이번에 준공식을 연 제1공장은 12만ℓ 규모로, 2024년 3월 착공해 올해 6월 완공됐다. 지난 8월부터 입주가 시작돼 10월 기준 약 750명의 임직원이 근무하고 있다.제1공장은 바이오의약품의 세포주 개발부터 완제품 생산까지 가능한 시설을 갖췄다. 임상시험용 의약품 생산을 위한 소규모 배양기와 완제 의약품 생산시설도 마련됐다.회사는 2027년부터 제1공장의 본격적인 상업생산에 나서면 연간 7000억원 이상의 매출이 발생할 것으로 예상하고 있다. 생산과 공정관리, 품질관리·품질보증, 설비 분야 등에서 약 800명이 근무할 것으로 보고 있다.이번 공장 준공으로 인천의 바이오의약품 생산 기반도 더욱 확대됐다.인천경제청에 따르면 인천의 제약·바이오 분야 생산액은 7조7000억원으로 전국 생산액의 61.8%를 차지한다. 국내 바이오 분야 설비투자액의 90.3%도 인천에 집중돼 있다. 인천이 국내 바이오의약품 생산과 설비투자의 중심지로 자리 잡았음을 보여주는 수치다.인천시는 이러한 생산 역량에 연구개발과 기술사업화 기능을 더해 바이오산업 생태계를 확장한다는 구상이다. K-바이오 랩허브 건설과 인천바이오과학기술원 설립을 추진해 연구개발부터 사업화, 생산까지 이어지는 산업 기반을 갖추겠다는 것이다.롯데바이오로직스도 CDMO 사업과 함께 바이오 스타트업을 대상으로 연구개발 및 사업화 지원 프로그램을 추진한다.박찬대 시장은 “롯데바이오로직스 제1공장 준공은 기업의 과감한 투자가 새로운 일자리와 지역 성장으로 이어지는 뜻깊은 결실”이라며 “글로벌 생산 역량과 인천이 구축해 나갈 연구개발과 인재양성 역량을 더해 대한민국 바이오산업 경쟁력을 끌어올리겠다”고 말했다.강남주 기자