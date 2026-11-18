조성된 1~3단계 구간에 이어 총 2.3㎞ 산책로 완성

2026년 11월 27일 개통식…둘레길 걷기 행사도

이미지 확대 도봉둘레길 초안산 구간 둘레길 조성 사진.

도봉구 제공

세줄 요약 도봉구, 초안산 4단계 덱 산책로 개통

녹천역 연결로 접근성 개선

1~3단계 포함 총 2.3㎞ 완성

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서울 도봉구는 도봉둘레길 2.0 조성사업의 일환으로 초안산 4단계 구간 나무 바닥(덱) 산책로를 18일 개통했다.도봉둘레길 2.0은 도봉산~서울아레나~서울 둘레길을 잇는 21.3㎞ 규모의 자연 친화 순환 산책로다. 휠체어·유모차 및 보행 약자도 편안하게 이용할 수 있는 것이 특징이다.이번에 개통된 초안산 4단계 구간은 초안산 뚝딱뚝딱 놀이터(3단계 구간 종점)~창골어린이공원 뒤편(190m)과 녹천역 1번 출구~초안산 캠핑장 위편(400m)이다. 녹천역에서 출발할 수 있게 돼 접근성이 향상됐다.구는 기존 숲길을 정비해 경사가 완만한 나무 바닥(덱)과 안전한 야간 보행을 위한 간접 조명을 설치했다. 앞서 마련한 1~3단계 구간 1.7㎞와 합쳐 총 약 2.3㎞의 산책로가 완성됐다.27일에는 창동주공 4단지 인근 초안산근린공원(4단지 상가 뒤편 광장)에서 개통식이 열린다. 김동욱 구청장과 지역 주민 등이 개통을 축하하며 둘레길 걷기 등 행사를 진행한다.김 구청장은 “도봉둘레길 2.0 초안산 구간이 지역 주민뿐만이 아니라 서울 시민 모두가 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 산책 명소가 될 것으로 기대한다”고 말했다.유규상 기자